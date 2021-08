150.000 måtte evakueres: Nu er elefanter på vej hjem

En længere saga omhandlende en flok vilde, asiatiske elefanter er så småt ved at nå sin afslutning i Kina.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge BBC.

Således er flokken på 14 dyr nu mindre end 200 kilometer fra det naturreservat i den sydvestlige Yunnan-provins, som den forlod for næsten 17 måneder siden.

Elefanterne har skabt stort kaos i provinsen, siden de drog ud på deres rejse i marts 2020.

I den mellemliggende periode har kinesiske myndigheder ifølge BBC måttet evakuere over 150.000 mennesker fra de områder, de migrerende elefanter er vandret forbi.

Det er sket for at forhindre konflikter mellem den lokale befolkning og de store dyr, i tilfælde af at folk ville forsøge at beskytte deres afgrøder og hjem fra elefanterne.

Flokken på 14 vilde asiatiske elefanter har i løbet af dens 17 måneder og 500 kilometer lange rejse ædt sig igennem afgrøder og ødelagt bygninger for millioner af kroner. (Arkivfoto) Foto: Handout/Ritzau Scanpix

I alt har mere end 25.000 politibetjente udstyret med droner og hundredvis af køretøjer været involveret i at overvåge flokken på dens færd.

Elefanterne var, da de var længst væk fra deres hjem i Mengyangzi Nature Reserve, mere end 500 kilometer væk.

Deres rejse har skabt internationale overskrifter, i takt med at de undervejs har vadet igennem marker og byer og skabt ødelæggelser for op mod 6,5 millioner kroner ifølge statslige medier i Kina.

Flere forsøg på at få flokken til at vende om slog indledningsvist fejl, men til sidst lykkedes det at få dyrene sendt i retning af deres hjem igen ved hjælp af lokkemad, opsætningen af elektriske hegn og konstruktion af flere kunstige veje.

Over 25.000 kinesiske politi- og beredskabsfolk har været med til at overvåge flokken på dens færd med hjælp fra blandt andet droner. (Arkivfoto) Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Wan Yong, der leder holdet, som overvåger flokken, siger ifølge BBC, at dyrene stadig bevæger sig i den rigtige retning.

Det er uklart, hvorfor de fredede dyr i første omgang forlod deres naturlige levested. Nogle eksperter har antydet, at en uerfaren leder har ledt flokken på vildspor. Andre mener, at elefanterne har ledt efter et nyt habitat.

Den asiatiske elefant er en truet dyreart. Der er kun omkring 300 individer tilbage i det fri i Kina.