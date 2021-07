1500 forladte kæledyr sætter ny rekord på dyreinternater

Dyrenes Beskyttelse har for tiden rekordmange dyr på de otte internater landet over.

- Vi har for øjeblikket op mod 1500 dyr på vores internater. Det er højt, også højere end sidste år på samme tid, forklarer familiedyrschef Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse.

- Det er primært katte og killinger, som ingen vil tage sig af. Og så er det usædvanligt, at vi har fået så mange kaniner ind.

Samlet set er der for tiden over 1200 katte og killinger og flere end 100 kaniner på internaterne.

- Det er usædvanligt, at vi har fået så mange henvendelser fra kaninejere, der ikke ønsker at beholde deres kaniner og gerne vil overdrage dem til os.

- Det betyder, at der er ved at være godt fyldt op med kaniner på vores internater, så der er venteliste på at komme af med kaniner. Det har vi ikke set tilsvarende før, siger Jens Jokumsen.

Han siger, at både personale, frivillige og de fysiske rammer er presset til bristepunktet.

Han kan ikke finde nogen entydig forklaring på, hvorfor flere danskere ønsker at skille sig af med deres kæledyr denne sommer.

- Vi kan ikke udelukke, at der er nogle, der under coronaen har anskaffet sig et dyr, og så fundet ud af, at det ikke er noget for dem alligevel.

- Men det er nu ikke det, vi hører fra de folk, der henvender sig, siger Jens Jokumsen.

Hvis trenden med et stigende antal kaniner bider sig fast, kommer det ifølge familiedyrschefen formentlig til at betyde ændringer for den måde, internaterne er indrettet på.

- Vi har gennem de seneste seks til otte år set, at flere og flere kaniner kommer ind på vores internater.

- Vi ser på, om vi skal omprioritere eller lave faciliteter, så vi bedre kan håndtere flere kaniner, siger Jens Jokumsen.

Han opfordrer folk til at sætte sig grundigt ind i kaninens behov, før man anskaffer sig dyret.

- De lange ventelister kunne undgås, hvis kaninejere satte sig grundigt ind i, hvad der ved at have kanin inden de anskaffer sig en. En kanin kan blive lige så gammel som en hund og kræver meget plads, før den trives, siger han.