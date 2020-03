1500 kroner for at overtræde forsamlingslov

Det koster en bøde på 1500 kroner for de personer, der overtræder regler om at samles flere end 10 personer.

Det oplyser Justitsministeriet, skriver DR.

Ikke flere end 10

Den nye lov, som forbyder flere end 10 personer at samles både udendørs og indendørs, blev annonceret af statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde tirsdag og trådte i kraft i dag klokken 10.

Der er tale om et midlertidigt forbud, som har til formål at mindske smitte med coronavirus.

Større bøde for erhvervsdrivende

De nye tiltag betyder også, at en række butikker, blandt andet dem, hvor der er tæt kontakt mellem ansatte og kunder, skal holde lukket.

Det gælder for eksempel biografer, indkøbscentre, stormagasiner, natklubber, værtshuse, caféer og restauranter.

Derudover gælder det frisører, tatovører, spasaloner og massageklinikker.

Og for erhvervsdrivende, der overtræder forbuddet, er bøden endnu større. De kan nemlig få en bødestraf på 5000 kroner, hvis de ikke holder lukket, selvom de skal.

Dagligvarebutikker, apoteker og andre erhverv, som har tilladelse til at holde åbent, kan også risikere at få en bøde, hvis de ikke overholder en række krav om eksempelvis markeret afstand mellem handlende, indretning for at minimere smittefare og informationsmateriale om coronavirus og god hygiejne.

Det er Rigsadvokaten, som har stået for at fastsætte bødetaksterne.