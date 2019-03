1529 levende skildpadder viklet ind i gaffa tape

Det virker fuldstændigt umenneskeligt, at nogen kan finde på at vikle små forsvarsløse og levende skildpadder ind i gaffa tape udelukkende med økonomisk gevinst for øje.

Men det var det frygtelige syn, der mødte toldvæsenet i Ninoy Aquino Lufthavnen i hovedstaden Manilla i Filippinerne, da de i fire kufferter afslørede hele 1529 skildpadder, hvoraf størsteparten var hårdt viklet ind i gaffa tape. Det var en passager, der havde medbragt de mange skildpadder i forbindelse med en flyvetur fra Hong Kong til Manilla, der tager ca. to timer.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, og ABC News

Skildpadderne var fordelt i fire kufferter og var placeret i papkasser og plastik-beholdere. (foto: Bureau of Customs NAIA)

Bureau of Customs NAIA har også lagt billeder af den store beslaglægning af de mange skildpadder i tolden op på deres Facebook.

Det drejede sig om eksotiske og sjældne skildpadder heriblandt 'Stjerne skildpadde', 'Redfoot Tortoise' og 'Sporeskildpadde'. Skildpadderne har samlet en værdi på ca. 570.000 kroner, hvis de bliver solgt på det sorte marked.

Illegal smugling af skildpadder er en alvorlig overtrædelse og forbrydelse i Filippinerne og kan koste helt op til to års fængsel, samt en bøde fra 2500 kroner helt op til 25.000 kroner.

Sådan så to af kufferterne ud ved første øjekast, før papkasserne og plastikbeholderne blev åbnet. (Bureau of Customs NAIA)

I denne kuffert lå mange af skildpadderne løst i kufferten. (Foto: Bureau of Customs NAIA)

Her ligger de små skildpadder stablet oven på hinanden viklet ind i gaffa tape. (Bureau of Customs NAIA)

Her er nogen af de mere heldige skildpadder, der ikke var viklet ind i gaffa tape.(Foto: Bureau of Customs NAIA)