Der er det seneste døgn registreret 155 nye coronatilfælde i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Ingen personer er døde med coronavirus det seneste døgn.

Antallet af indlagte falder med 15 til 67. Det tal har ikke været så lavt siden 20. september.

Af de indlagte er 18 på intensivafdeling. Det er én mere end mandag. 13 af de indlagte på intensivafdeling er forbundet til en respirator.

Det er tredje dag i træk, at antallet af nye smittetilfælde er under 200.

Der er foretaget 71.648 PCR-test de seneste 24 timer, hvilket giver en positivprocent på 0,22.

Det går den rigtige vej med smitten i Danmark, mener Eskild Petersen, som er adjungeret professor i infektionssygdomme ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Derfor er det tid til at planlægge den fremtidige epidemihåndtering, mener han.

- Vi skal bruge de næste uger og måneder på at lægge en strategi for efteråret. Det store problem er, at Delta-varianten spreder sig i England, hvor det nu er over 90 procent af de nye smittetilfælde, der er af Delta-varianten, siger han.

Flere end tre millioner danskere har påbegyndt vaccination, mens over 1,6 millioner danskere er færdigvaccinerede.

Det begynder at vise sin effekt i smittetallene, mener Eskild Petersen.

Kun 12,4 procent af de seneste syv dages smittetilfælde er sket ved personer over 50 år, hvor 91,6 procent har påbegyndt vaccinationen og 50,7 procent er færdigvaccinerede.

- Jeg vil tro, der er begyndt at komme en vaccineeffekt i den aldersgruppe, siger han.

402.568 personer har fået foretaget lyntest det seneste døgn. Positive lyntest indgår ikke i smittetallene, fordi der er usikkerhed om svarene.