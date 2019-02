16-årig blev spyttet og tævet: Nu er han succesfuld Drag Queen

Shigo forvandler sig til ikoniske karakterer som Regina George fra filmen 'Mean Girls' og Cruella de Vil fra Disney-filmen '101 Dalmatinere' - se de utrolige billeder her

Den 16-årige Shigo fra Spanien har gennem hele sit liv kæmpet hårdt for at være sig selv, og han er blevet mødt med fordomme, ondskab og grov mobning.

Men den 16-årige dreng har formået at skabe sig en platform som succesfuld Drag Queen med et usædvanligt talent. Ved hjælp af make up kan han nemlig forvandle sig til ikoniske karakterer.

Disse karakterer spænder lige fra Regina George fra filmen 'Mean Girls' til Cruella de Vil fra Disney-filmen '101 Dalmatinere'. Men Shigo har også forvandlet sig til berømte personer fra virkelighedens verden, heriblandt Pete Burns fra 80´er-bandet 'Dead and Alive'.

Det fortæller han i et stort interview med nyhedsbureauet Media Drum World.

Her har Shigo med make up forvandlet sig til Regina George fra filmen 'Mean Girls'. (Foto: Media Drum World)

I et video-interview med Oneg har Shigo også forklaret om sit såkaldte flydende køn:

- Jeg ser ikke mig selv som hverken dreng eller pige, men som noget midt imellem. Jeg er bare Shigo. Jeg bryder mig ikke om at kalde mig selv for en homoseksuel mand eller en heteroseksuel kvinde. Jeg kan bedst lide at kalde mig selv for Shigo, og Shigo kan godt lide drenge, fortæller Shigo kort og kontant.

Shigo, der nu bor i Spanien, fortæller, at han allerede som ganske ung opdagede sin passion for drag. Han var især fascineret af kvindelige Disney-skurke, fordi de samtidigt kunne være både magtfulde og sexede.

- Jeg var kun tre år gammel, da jeg første gang fattede interesse for drag. Jeg tog min mors sorte øjenskygge og hendes røde læbestift, og så klædte jeg mig ud iført sort paryk og hekse-hat til Halloween. Jeg husker tydeligt, hvilken følelse af frihed, det gav mig, siger Shigo.

Shigo springer her på fantasifuld vis ud som Cruella de Vil fra Disney-filmen '101 Dalmatinere'. (Foto: Media Drum World)

På trods af sine unge år har Shigo allerede på de sociale medier oplevet dødstrusler og andre former for ondskab. Han har sin egen instagram-profil, hvor han jævnligt lægger masser af billeder ud af sine utrolige forvandlinger.

- Jeg elsker selve forandringen. Det faktum, at mit ansigt er et blankt lærred, hvor jeg bogstaveligt talt kan gøre, hvad jeg har lyst til. Og hvis man ikke bryder sig om resultatet, kan man altid vaske det af med sæbe og vand, siger Shigo og tilføjer:

- Min familie og mine venner har altid støttet mig. Hele min familie arbejder i kunstverdenen, og de har altid fortalt mig, at jeg skulle finde noget, der gjorde mig lykkelig.

Og her ses Shigo som Pete Burns fra 80' er-bandet 'Dead and Alive'. (Foto: Media Drum World)

På trods af den store opbakning fra venner og familie har Shigo oplevet stor modgang samt alvorlig mobning i forbindelse med sin skoletid:

- Masser af folk, jeg ikke kendte, sendte mig beskeder på instagram og sagde, at jeg burde dræbe mig selv, og at jeg var personificeringen af selveste djævelen.

- Da mange i skolen fandt ud af, at jeg var drag, blev jeg kaldt for luder, transvestit, transseksuel og det rene skidt.

- Og da jeg sidste år skiftede skole, kom nogle elever fra min gamle skole over på min nye skole og fortalte, at jeg var mærkelig, og at jeg ønskede at få lavet en kønsskifteoperation, siger Shigo og tilføjer:

- Jeg er blevet gennembanket for at gå med make up. Jeg er blevet spyttet på. Jeg er blevet svinet til, og jeg har været udsat for nethad. Jeg er blevet latterliggjort af hele min skole.

Shigo i usædvanlig kreation med lyserødt hår. (Foto: Media Drum World)

Shigo fortæller imidlertid, at han mere eller mindre er ligeglad:

- Jeg ved, at jeg har talent, og at jeg er passioneret. Og det er der ingen, der kan tage fra mig. Min egen glæde er det vigtigste. I sidste ende er det min krop og mit valg. Dette liv er en gave til mig, og jeg vil gøre lige nøjagtig, hvad der passer mig med mit liv.

Shigo viser her, hvordan han ser ud i virkeligheden. (Foto: Media Drum World)

