16-årig dreng skudt i ansigtet af politiet: Mistede begge øjne

Den 16-årige teenager Rufo Chacon fra Venezuela taler nu ud til CNN om den mareridtsagtige dag den 2. juli, hvor han under en demonstration i byen San Christobal blev ramt af 52 gummikugler.

Adskillige af gummikuglerne, der blev affyret af sikkerhedsstyrker i Venezuela, ramte direkte ind i hans øjne. Rufo Chacon mistede derfor synet på begge sine øjne og er i dag blind.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Reuters

En politiefterforskning af sagen har konkluderet, at sikkerhedsstyrker med stor magt pludselig trængte de demonstrerende folk tilbage uden nogen form for advarsel. I den forbindelse blev der skudt med gummikugler. To andre mindreårige fik også skader i hovedet, heriblandt Rufo Chacos 14-årige lillebror Adrian, der blev slået i hovedet med en politistav. Begge teenagedrengene var mødt op til demonstrationen sammen med deres mor Adriana Parada for at protestere mod den store mangel på gas til ganske almindelig madlavning.

Rufo Chacón, el adolescente venezolano que quedó ciego tras ser herido con perdigones en la cara, dice que está olvidando los colores, pero no pierde la esperanza de volver a ver. https://t.co/yHsM9Kl58M — CNN en Español (@CNNEE) July 19, 2019

Den 16-årige Rufo Chacon fortæller til CNN, at han så småt er begyndt at glemme, hvordan farver ser ud. Men den unge teenager er stædig:

- Jeg vil have mit syn tilbage. Jeg har alle slags følelser. Jeg har lyst til at græde, Men jeg kan ikke græde. Jeg græd for meget på hospitalet, fortæller Rufo.

Lægerne på Central Hospitalet i San Christobal fortæller, at de har fjernet det, der var tilbage af Rufos øjne i begge øjenhuler. Der sidder dog stadig små dele af gummikugler i Rufos øjenhuler og andre steder i hans ansigt. De sidder imidlertid så dybt i ansigtet, at kirurgerne ikke vil fjerne dem.

Rufo Chacon tilbragte dog kun fire dage på hospitalet, fordi lægerne mente, at der var større risiko for at få en infektion på hospitalet end i hans eget private hjem. Hospitalerne i Venezuela er nemlig hårdt ramt af den økonomiske krise, der har hersket i landet i flere år. På adskillige hospitaler er der ikke ganske almindelig hygiejne standarder såsom rindende vand og ventilation. Og det er virkelig hårdt at skaffe medicin i landet.

En anden demonstrant forsøgte at stoppe blodet, der fossede ud af øjnene på Rufo ganske kort efter, at han var blevet skudt med gummikuglerne.

To officerer anholdt

Myndighederne i Venezuela har efterfølgende oplyst, at to officerer fra sikkerhedsstyrkerne er blevet sigtet for forsøg på mord samt ulovlig brug af våben i forbindelse med demonstrationen den 2. juli. De venter netop nu på en rettergang.

Rufo har imidlertid på ingen måde tillid til myndighederne eller politikerne i Venezuela:

- Alle politikere er skurke. Lovene i det her land angriber folket. Det skulle være omvendt, lovene skulle beskytte folket.

Rufo ses her med sin mor Adriana. Han kan ikke længere huske farver. (Foto: Ritzau Scanpix)

