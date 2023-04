16-årig psykiatrisk patient nægtes besøg af hund: - Hvorfor skal der bruges magt og tvang?

Peter og Hejdis datter er på tiende måned indlagt i psykiatrien. De er frustrerede over, at afdelingen ikke vil lade datterens hund besøge den 16-årige pige

'Mor, med sådan en her - så har jeg lyst til at leve', hviskede Hejdis datter ind i hendes øre.

Det er en novemberdag i 2022, og den 16-årige pige har lige mødt den lille havaneser Rita. Siden juni samme år har Hejdis datter været indlagt på psykiatrisk afdeling og haft adskillige selvmordsforsøg.

Hun gik fra at være en velfungerende pige med skole, hobbyer, fritidsjob og planer om at skulle på udveksling efter 9. klasse til at være indlagt på den lukkede afdeling med diagnoser som autisme, ADHD, depression og en svær belastningsreaktion.

På opfordring fra læger og psykiatere i psykiatrien anskaffer familien sig den fem måneder gamle hvalp, der skal oplæres som datterens servicehund.

Hejdi og Peter kalder den nu ti måneder gamle havaneser Rita for 'verdens roligste hund'. Foto: Emil Agerskov

Hvorfor må vi ikke?

Hejdi og Peter har ved flere episoder oplevet, hvad hunden gør ved deres datter: Rita er 'ualmindeligt opmærksom' på hende. Hun beroliger hende ved at slikke hende i ansigtet. Hun har forhindret et angstanfald, afleder hende når hun har selvskadetrang og 'dutter' hende, så hun kommer tilbage til virkeligheden.

Rita gør en kæmpe forskel for deres 16-årige datter. Der er bare et problem:

Psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor den unge pige er indlagt, vil ikke lade hunden komme ind på pigens egen stue.

Siden november har forældrene forsøgt at få hunden med ind på datterens stue. Lejlighedsvis har forældrene fået lov at tage hunden med i et såkaldt samtalerum - men hunden må ikke komme med ind otte meter længere henne, hvor den 16-årige piges stue er, fortæller forældrene.

- Det er bare ikke nok, for hvis du er et ungt menneske, der er indlagt måned på måned og har det rigtig dårligt, så er dit overskud ikke til at være i et upersonligt samtalerum i samvær med din hund i en halv time.

- Så har du behov for at være inde på din stue, og at hunden kan lægge sig op til dig i din seng, og at dine forældre kan sidde og være sammen med dig og din hund.

Denne tegning lavede datteren kort efter sit første møde med Rita. Privatfoto

'Børn skal savne deres dyr'

Forældreparret, som er henholdsvis cheflæge på Holbæk Sygehus og seniorforsker i anæstesi på Rigshospitalet, er overbeviste om, at hundens besøg hos deres datters stue på afdelingen vil medvirke til mindre medicin og mindre tvang.

- I sidste uge bliver vi ringet op, fordi hun havde det meget dårligt, de kunne ikke mentalt komme i kontakt med hende, og hun var nødt til at blive fastholdt med magt. Og hun blev tvangsmedicineret, hvor hun fik et stesolidpræperat i ballen, fortæller Hejdi Gamst.

- Og vi siger: Hvorfor er det, vi ikke må få lov til at komme med den hund og prøve at nå ind til hende? I stedet for at der skal anvendes magt overfor hende og tvangsmedicinering.



- Vi er jo godt klar over, det ikke er en mirakelløsning, men hvis hunden kan bidrage til et mindre forbrug af psykofarmaka og mindre grad af fastholdelse, så synes vi, det er noget, der er værd at vinde, siger Hejdi Gamst. Foto: Emil Agerskov

Argumenterne har ifølge forældrene været mange: Først var det et forsikringsspørgsmål, så handlede det om de andre patienter. Senest fik de til et møde at vide, at børn, der er indlagt på psykiatrisk afdeling skal savne deres dyr, så de bliver motiverede til at komme hjem, fortæller de.

Vil gøre alt

Hejdi og Peter har ellers forsøgt med flere forslag: At hunden bæres ind på afdelingen i en taske, så den ikke generer de andre patienter. At hunden får adgang på stuen med forældrene blot en halv time om ugen. At datteren kan være sammen med hunden i den aflukkede have.

- Det er ikke, fordi der er en samtale om det her. Vi spørger, og de siger nej. Vi har foreslået alt. Det frustrerer mig rigtig meget, at de ikke tager udgangspunkt i patientens behov, men i nogle ikke-nedskrevne regler, siger Hejdi Gamst.

- Og det frustrerer mig enormt meget, at man snakker om et løft i psykiatrien, men når man så kommer ind til psykiatrien, er de deres egen største stopklods.

Forældrene fortæller, at datterens prognose er blevet dårligere, som tiden er gået. Først lød det, at hun skulle være indlagt i otte uger, men nu er de oppe på ti måneder, fortæller Hejdi Gamst. Foto: Emil Agerskov

Forældrene kalder det opslidende at være en del af et ungt menneskes indlæggelse i psykiatrien, men vil gøre hvad som helst for, at deres datter får det bedre.

- Vi vil bare gerne finde en løsning. Alt, der kan hjælpe hende, vil vi gerne have iværksat. Og det her er jo ikke hverken en stor, kompliceret eller dyr ting, siger Peter Hallas.

- Men måske kan det gøre en kæmpe forskel.

Ekstra Bladet har efter aftale med forældrene valgt ikke at bringe datterens navn for at skåne hende.