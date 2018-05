1,6 milliarder mennesker begynder hårdt ritual: Derfor er jeg fritaget

- Allahu akbar, Allahu akbar.

'Gud er stor' siges i et messende toneleje af imamen. De tilhørende og imamens pande glider herefter til det grønne, tykke gulvtæppe. Efter cirka 20 sekunder rejser de sig igen, og seancen starter forfra.

Imellem stilheden og de få ord, går de tilhørende fra at være samlet forrest i lokalet omkring imamen, til at gå ud til siderne i den runde, kuppelformede moské og have cirka et minuts tid for sig selv.

Dagens bøn lidt over middag i Nusrat Djahan Moskéen i Hvidovre ved København er ikke anderledes, end den plejer, men det er dagen.

Ramadanen, muslimernes årlige fastemåned, starter nemlig i år om aftenen 16. maj.

Spis om natten

Ramadanen er den helligste måned på året i islam, der foreskriver afholdenhed fra mad, drikke og sex i dagtimerne. Fra solopgang til solen går ned, må man altså hverken indtage vådt eller tørt, ligesom vigtigheden af de fem bønner er særligt høj under ramadanen.

Ifølge DMI er dagslængden i øjeblikket lige over 16 timer, og det er op mod to timer længere, end den er i størstedelen af Mellemøsten, mens den i Jakarta, hovedstaden i Indonesien, der er verdens folkerigeste muslimske land, er bare omkring 12 timer.

I Skandinavien er fasten altså ekstra krævende for dem, der ønsker at overholde ramadanen. I Danmark bor der cirka 300.000 muslimer, men ikke alle faster, da en række ting kan undtage en at holde ramadan. For eksempel hvis man er syg, gravid eller et barn.

Nordens første

Nusrat Djahan Moskéen i Hvidovre lige vest for København, var den første moské i Skandinavien og har i dag cirka 500 medlemmer. Foreningen bag moskéen står også bag foreningen Muslimer For Fred, der for eksempel de sidste år har gjort rent på Rådhuspladsen 1. januar, når størstedelen af de etniske danskere ligger vandret med en olm hovedpine.

'Kærlighed til alle, had til ingen,' er moskéens motto og velkomsten er da også venlig, da Ekstra Bladet møder op inden bønnen kl. 13.30.

******

- Det giver styrke

Selvom det for mange danskere nok virker som en uoverstigelig opgave at skulle faste hver dag i en måned, så giver fasten og den øgede fokus på sin tro en indre styrke, som giver øget energi.

Syed Mobushar Ahmad, 79 år

Er det ikke hårdt at faste om sommeren i Danmark, når det er varmt og dagene er så lange?

- Jeg har været syg i mange år, og der er man fritaget for at faste. Men jeg har oplevet to ramadaner om vinteren og to om sommeren i Danmark. Om vinteren er det korte dage og derfor ikke lige så krævende som om sommeren. Men grundlæggende synes jeg ikke, fasten er slem. Den giver styrke, synes jeg.

Hvordan mærker du så denne her styrke?

- Jeg føler mig glad og tilfreds, og jeg mærker styrken fra gud under fasten.

Mohammad Akram Mehmood, imam på 9. år i moskéen i Hvidovre

Hvordan oplever du det at starte på fasten?

- Jeg synes, det er hårdt den første uge, men så går det over, og man vender sig til det.

Hvordan hårdt?

- Man vender jo op og ned på sin rytme, og derfor er man den første uges tid tørstig og sulten, synes jeg. Men det går som sagt over.

Du siger i løbet af bønnen flere gange Allahu akbar, hvad betyder det?

- Det betyder gud er stor, og vi siger det hver gang, vi går fra at være stående til at være på knæ og ligeså, før vi rejser os. Så Allahu akbar markerer på den måde, at vi ændrer position i bønnen.

Udover fasten, hvordan oplever du så ramadanen som imam her i moskéen.

- Vi har flere foredrag og undervisning i koranen her i ramadanen. Så på den måde, kan man sige, at vi vil gerne bruge alt den styrke, vi får fra ramadanen, til at lære om vores religion.

Chaudry Muneer Ahmad, 71 år.

Hvordan oplever du at holde ramadan?

- Jeg synes, det er en stor fornøjelse. Det giver mig mulighed for at fordybe mig i min religion og dyrke det spirituelle. Så for mig er det ikke svært. Jeg føler, at jeg bliver styrket af det. Både mentalt og fysisk.

Så det gør ikke ramadanen hårdere, at du bor i Danmark frem for at bo i Mellemøsten for eksempel?

- Jeg kommer fra Pakistan, og her er dagene kortere, men til gengæld kan der om sommeren være rigtig varmt. Så sveder man meget, og så kan man blive utilpas, når ikke man må indtage væske. Men i Danmark oplever jeg det ikke som et problem.

Ved siden af de fem bønner og fasten, bør man læse et af koranens 30 kapitler om dagen, fortæller Mohammad Akram Mehmood.