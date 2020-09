1615 kvinder har skrevet under på brev om sexisme

Initiativtager: - Trist og dejligt

Den 41-årige TV2-tilrettelægger Anne-Katrine Bondo, der sammen med fem andre kvinder har samlet de 701 underskrifter fra kvinder i mediebranchen, fortæller her om sagen:

- Hvad tænker du om antallet af underskrivere?

- På den ene side, at det er trist, at så mange kvinder har oplevet sexchikane, men omvendt er det jo dejligt, at 701 kvinder vil være med til at tage hul på debatten og melde deres navn ud i offentligheden.

- Og ikke mindst støtte op om Sofie Linde. Det er overvældende, at det er gået så stærkt. Der er kun gået tre døgn, siden vi gik i gang, siger Anne-Katrine Bondo.

- Hvad mener du om kritikken af, at Sofie Linde ikke satte navn på den store tv-kanon?

- Jeg synes, at det er vanvittigt og fuldstændig misforstået.

- Det er klart, at hun taler til manden, men det er en form, som giver opmærksomhed, og som alle kan forstå.

- Det er vigtigt, at budskabet kommer frem. Vi har HAFT problemer og HAR det stadig. Det er sikkert blevet bedre, men problemerne er ikke hverken fjernet eller løst.

- Hvordan ved i, at underskriverne rent faktisk har oplevet grænseoverskridende adfærd?

- Vi kan ikke faktatjekke alle, men tror ikke, at nogen har interesse i at sætte deres navn på noget, det har med sexchikane at gøre.

- Jeg tror, at mange flere, som ikke tør stå frem, har oplevet sexchikane.

- Vi har tjekket alle, at de har noget med mediebranchen at gøre.

- Kan det blive en gratis omgang for nogle, når I ikke faktatjekker?

- Jeg vil sige, at antallet her taler sit tydelige sprog - at så mange kvinder vil sætte deres navn på et åbent brev om, at de har oplevet grænseoverskridende adfærd.

- Hvad er jeres næste skridt?

- Jeg håber, at dem, der har et ansvar, kigger på det her og ser i øjnene, at sexchikane ikke blot var noget, der var engang.

- Når jeg scroller ned ad listen med 701 navne, giver det et indblik i, hvor omfangsrigt det her er.

- Der skal ændres så kulturen ikke er nedladende og sexistisk over for kvinder.

- Det skal være ligeværdigt. Det er ikke ok at befamle en praktikant, fordi man er leder.

- Det skal være trygt at gå på arbejde for alle mænd og kvinder, og så skal der være retningslinjer, hvor man ved, at der bliver taget hånd om det, siger Anne-Katrine Bondo.