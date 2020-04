168 millioner år gamle dinosaurfodspor fundet i grotte

Et fodaftryk på 1,25 meter er fundet i en grotte i Frankrig. Aftrykket stammer fra en af de største dinosaurer, der har levet på jorden.

Selvom fodsporet blev fundet i loftet, så er det ikke ensbetydende med, at det forhistoriske dyr kunne kravle på vægge og lofter. Det viser bare, at forhistoriske opdagelser findes lige om ørerne på os overalt.

'Denne opdagelse bevidner det store potentiale, der kan være ved at efterforske i dybe grotter, som til tider kan tilbyde større og bedre bevarede overflader end udendørs stenarealer kan', skrev forskerne bag fundet.

Meget velbevaret

I den franske grotte kunne forskerne dokumentere tre forskellige spor fra samme art.

Det var forskere fra University of Burgundy-Franché-Comté, som fandt de omtalte spor helt tilbage i 2015, viser en nyligt udgivet rapport ved navn Journal of Vertebrate Paleontology.

Sporene er meget velbevarede og menes at være afsat for mellem 166 til 168 millioner år siden, skriver Nature.

De 1,25 meter lange spor vidner om, at de tilhører nogle af de allerstørste dinosaurer. Og det var ikke kun antydninger af de kæmpestore forhistoriske dyr, forskerne fandt. Sporene var så velbevarede, at man kunne se tæer, fodpuder og kløer.

De største på landjorden

Det er slået fast, at sporene stammer fra arten sauropod, som er en stor planteædende dinosaur med lang hals og en lang hale.

Selvom man har fastlagt, hvilken art fossilerne stammer fra, er det ikke afgjort, hvilken underart de stammer fra.

Selvom en forsker ved University of Burgundy-Franché-Comté ved navn Jean-David Moreau mener, at det faktisk kan være således, at det er en endnu ukendt underart, så er der andre tegn, der tyder på, at de stammer fra underarten titanosaur, som kunne blive 37 meter lang.

Sauroder og underarterne er de tungeste og længste landdyr nogensinde.

Dengang dinosaurerne afsatte sporene for 166-168 millioner år siden, gik de langs den franske kystlinje. Dengang var grotten ikke 500 meter under jorden, men var en del af jordens overflade.