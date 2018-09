17 år gammel bommert i kultserie opdaget

En producer har gjort opmærksom på, at i sæson 13 af kultserien The Simpsons er der en noget opsigtsvækkende fejl, som ingen havde fået øje på

Selvom du måske er hardcore og inkarneret fan af tv-serie The Simpsons, er der stor chance for, at du ikke har spottet lige netop det her.

I den 13. sæson, som gik i luften for 17 år siden, har udviklerne nemlig begået en bommert, som showets egen producer, Matt Selman, har gjort opmærksom på.

Fejlen kommer i sæsonens sjette afsnit, hvor Marge, den kvindelige hovedrolle, skal fortælle sin mand, Homer, at hun er gravid med parrets tredje barn.

Men det skarpe øje vil spotte, at i baggrunden hænger der allerede et billede af det kommende barn, Maggie, til trods for at hun end ikke er født endnu.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp — Matt Selman (@mattselman) 5. september 2018

Det lader til, at Selman ikke er den eneste, der ikke havde opdaget fejlen.

I hvert fald skriver stemmeskuespilleren, der lægger stemme til Liza Simpsons, Yeardley Smith, 'Oooops' efter den pinlige fejl er blevet opdaget.

Men bommerterne stopper ikke her. I et andet opslag gør en seer opmærksom på, at mens Liza endnu er baby, hænger der et billede af hende i skolepigealderen sammen med hendes lillesøster, Maggie, der endnu ikke er i tankerne hos Homer og Marge.