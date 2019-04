17-årige Frida forarget over bustur: Nu undersøges sagen

En almindelig bustur endte med at blive en grænseoverskrivende oplevelse for 17-årige Frida

Som sædvanligt tog 17-årige Frida Harndahl Andersen bussen hjem fra sit gymnasium i Middelfart i slutningen af marts.

Turen viste sig dog at blive knap så vanlig, da chaufføren ifølge Frida udviste forskelbehandling overfor nogle af bussens passagere - nærmere betegnet en kvinde med tørklæde og hendes to børn.

Frida beskriver overfor Ekstra Bladet, hvordan en ældre, dansk herre kom ind i bussen og ville betale for turen med en halvtredskroneseddel. Men selv om chaufføren normalt kun tog imod mønter, fik herren ifølge Frida alligevel lov at køre med.

Et par stop senere gentog processen sig - dog med den ændring, at der her var tale om en kvinde, der bar tørklæde, og hendes to børn.

- Kvinden sætter sig ned med sit ene barn, og så skal hendes cirka 10-årige dreng tjekke ind. Rejsekortet virker ikke, og chaufføren siger til drengen i en nedladende, hård tone, at han skal tjekke ind igen, siger Frida Harndahl Andersen til Ekstra Bladet.

- Det prøver drengen på, og det virker stadig ikke. Moren hiver så 100 kroner op af lommen, som hun giver drengen, så han kan betale for turen. Chaufføren siger så, at han ikke tager imod sedler, og at drengen - hvis han ikke kan betale med mønter - må forlade bussen, lyder det videre.

Skred ind

Episoden gjorde Frida så fortørnet, at hun valgte at betale chaufføren de resterende fire kroner, som drengen manglede for at kunne køre med.

- Rent faktisk giver jeg chaufføren en femmer og siger, at han kan give drengen en krone tilbage, hvis det da ikke var for meget forlangt, siger Frida til Ekstra Bladet.

Episoden var så grænseoverskridende for den 17-årige gymnasieelev, at hun satte sig til tasterne, da hun kom hjem. I et læserbrev til fyens.dk beskrev hun forløbet, og nu raser debatten.

Frida understreger dog overfor Ekstra Bladet, at det ikke har været meningen at udstille hverken chaufføren eller busselskabet Fynbus, men at hun ville sætte gang i en debat.

- Forskelsbehandling sker ikke kun i bussen. Jeg mener, at vi i Danmark er for dårlige til at omgås andre etniciteter, og det mener jeg, at man bør fokusere på, siger Frida.

Fynbus: - Vi undersøger sagen

Hos Fynbus har man også læst Fridas læserbrev, og lige nu pågår en undersøgelse af den føromtalte chauffør, forklarer kommunikationschef Martin Krogh.

- Vi undersøger sagen. Normalt forholder vi os ikke til læserbreve, men det gør vi i dette tilfælde. Vi vil snakke med arbejdsgiveren til den pågældende chauffør, og så forholde os til det, siger Martin Krogh.

- Hvad vil der ske med chaufføren, hvis Fridas udlægning viser sig at holde stik?

- Det er et hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke vil svare på. Sagen er den, at chaufføren ikke er dømt. Når vi har undersøgt sagen, kan vi udtale os yderligere, lyder det videre.

- Normalt vil vi sige, at hun skulle være gået til os. Så var det blevet håndteret internt, siger Martin Krogh, som ikke har yderligere kommentarer til sagen.