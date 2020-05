17 års debat slut: Byens største pissoir er væk

'Byens største pissoir' er bare et af de prædikater, som kunstværket de seneste 17 år har fået sat på sig. Nu er det slut med det 4,5 millioner kroner dyre kunstværk, der skal på depot

'Kunst afhænger af øjet, der ser'.

Det er der formentlig mange aarhusianere, der er enige i.

I hvert fald har kunstværket 'Torvenes Brøndsløjfe' i 17 år været stærkt omdiskuteret i smilets by.

Nu kan diskussionen dog forstumme, efter Vanddragen, som værket kaldes i folkemunde, fredag blev fjernet og kørt på depot, skriver DR.

Skulpturen, der er skabt af kunstneren Elisabeth Toubro, blev indviet 1. oktober 2003 på Store Torv i Aarhus.

Siden har dragen været i hård modvind, og er blevet beskyldt for mangt og meget.

'Byens største pissoir', kaldte en byrådspolitiker blandt andet værket under en debat om fremtiden for det omdiskuterede springvand.

- Den er malplaceret på vores smukke torv. Jeg synes faktisk, at den ødelægger torvet, og det er jo ikke meningen med et kunstværk, siger rådmanden for teknik og miljø i Aarhus, Bünyamin Simsek (V) til DR.

Rådmanden har tidligere været ude med kraftig kritik af kunstværket, som han mente ødelagde Store Torvs muligheder for at udvikle sig.

Han ser derfor frem til et Store Torv uden dragen, der i fremtiden skal være markant mere grøn og have plads til børns kreative udfoldelser, har han tidligere udtalt.

Kunstværket da det blev indviet i 2003. Springvandet har blandt andet fået kritik for at være pissoir om aftenen og klatrestativ om dagen. Foto: Ole Lind/Polfoto

Dyrt lige meget hvad

Skulpturen skulle samtidig fungere som et springvand.

Problemet er bare, at det ikke har fungeret på det seneste.

Dyser og pumper til vandsystemet har nemlig ikke virket, og installationen stod derfor over for en renovering.

Det ville koste mellem 1 og 1,5 millioner kroner.

Samme beløb betales der nu for at sætte det omdiskuterede kunstværk på depot.

Bünyamin Simsek, Rådmand for teknik og miljø i Aarhus, har tidligere anslået, at det ville koste mellem 5 og 6 millioner kroner at flytte værket til en ny placering i byen.

Kunstværket kostede i 2003 4,5 millioner kroner, hvoraf 3,7 millioner blev bevilget af Statens Kunstfond.