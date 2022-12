17 døde efter snevejr i Japan

17 mennesker er døde, og over 90 er såret i Japan over julen på grund af voldsomt snevejr

Voldsomt snevejr i Japan over juleperioden har resulteret i, at 17 er døde.

Flere af dødsfaldene kommer af, at folk er faldet ned fra deres tag, eller at sne er faldet fra tagene i tunge mængder ned over mennesker, skriver The Guardian.

Ud over de 17 døde er 93 blevet såret, oplyser Japans katastrofemyndigheder.

Det voldsomme vejr tog til i weekenden, hvor flere hundrede strandede på motorveje i den nordlige del af landet, og flere pakkeleveringer blev voldsomt forsinket.

Arbejd ikke alene

På grund af de mange tragiske dødsfald og skader opfordrede myndighederne også borgerne til at udvise et ekstra hensyn, når de skulle rydde sne.

Derudover blev de opfordret til ikke at gøre det alene.

Netop i det nordlige Japan har sneen lagt sig i så massiv en mængde, at det oversteg 80 centimer, og regionen har fået tre gange så meget sne, som den plejer at få på en hel sæson.

Flere steder ligger sneen i over 80 centimeters højde. Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix