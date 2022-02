17 hunde fra dødsbo: Her møder Jason sin nye familie

Lau på fire år havde udvalgt en lille bamse fra egen samling som gave, da han sammen med sin mor Ditte og far Allan for første gang mødte familiens nye hund Jason.

Mødet fandt sted på Dyrenes Beskyttelses Internat i Brande, hvor Jason har boet sammen med 16 andre Golden Retrievere siden begyndelsen af januar.

Da blev hundene fundet hos deres ejer, en opdrætter, som havde ligget død i længere tid, uden at nogen havde opdaget det. Som tidligere beskrevet havde hundene sultet . Nogle af de voksne hunde havde forsøgt at spise grus og havde en kropsvægt på blot 13 kilo.

Frisk hund

Jason på fem år er den sidste af de 17 Golden Retrivere, der flytter ud fra internatet.

- Jason er en meget frisk hund, og han vil have godt af at tumle med et barn, siger Kent Karlsen, leder af internatet i Brande.

I eftermiddag ankom så familien Langberg fra Juelsminde for at møde Jason og tage ham med hjem efter at have været i grundig dialog med internatet.

Jason har en gave i munden fra fire-årige Lau, som nu skal vokse op med Golden Retrieveren. Hunden er, som den sidste af 17 hunde fra et dødsbo, blevet adopteret af familien Langberg. Foto: Ernst van Norde.

Parret har haft en hund i 10 år, som de i sin tid fik der fra, da den skulle omplaceres fra en familie til en anden. Hunden døde for et par år siden.

- Vi har hele tiden vidst, at når vi skulle have en ny hund, skulle den også være fra et internat. For der sidder mange hunde, som har brug for et godt nyt hjem, siger Allan Langberg, der er fuld af beundring over det arbejde, der har været i gang for de 17 Golden Retrivere.

Jason fra den første tid på internatet. Omend han var tynd og sulten var han ikke den af de tyndeste af de 17 hunde, Han har taget 9 kilo på siden. Foto. Dyrenes Beskyttelses Internat i Brande.

Allan Langberg, som arbejder på deltid og derfor vil være en del hjemme med hunden, fortæller, at Jason virker som en godmodig og nysgerrig hund, der snusede rundt og gerne tog i mod den lille gave fra sønnen.

Efter det første møde med en logrende glad hund, gik familien en tur med Jason, kastede bolde med ham, og ingen var i tvivl om, at matchet mellem hund og familie var fint.

- Vi er glade, og nu glæder vi os til at komme hjem, lød det bagefter fra Allan Langberg, da hunden lå med sit hoved i hans skød, inden bilturen gik mod Jasons nye hjem.

Klar til at tage hjem. Foto: Ernst van Norde

Godbidder og rugbrød

Blandt de 17 hunde var fire hvalpe - alle er nu adopteret og ude i nye hjem. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Efter dødsboet og de juridiske aspekter blev klarlagt, og historien om hundene blev bragt, har internatet været bestormet af folk, som gerne ville adoptere.

- Vi har fundet hjem til hundene, hvor der er tid og overskud, og hvor der typisk er nogen hjemme en del af tiden, så de ikke skal gå alene i 8-9 timer om dagen, siger Kent Karlsen, leder af internatet i Brande.

Han understreger, at der har været henvendelser fra mange, som også ville have været glimrende hundeejere for en af de 17 Golden Retrievere.

Udover interessen for at adoptere en hund fra dødsboet har internatet fået masser af hjælp, støtte og også gaver fra folk.

- Vi har blandt andet fået kurve med forskellige godbidder og rugbrød, leverpostej, bideting, tæpper og hundesnore, siger en meget taknemmelig Kent Karlsen.