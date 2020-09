17 kommuner begrænser besøg på plejehjem

17 kommuner i hovedstadsområdet er i fuld gang med at finde forårets plakater om besøgsrestriktioner på plejehjemmene frem. For Styrelsen for Patientsikkerhed gav dem sent fredag eftermiddag påbud om omgående at genindføre restriktionerne.

De 17 kommuner, der nu rammes af delvise besøgsforbud er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre. Høje-Taastrup. Ishøj, København. Lyngby-Taarbæk, Rødovre. Tårnby. og Vallensbæk.

Lukker for besøg

Meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed kom sent fredag eftermiddag, og Gladsaxe Kommune har for eksempel nået at få følgende lille sætning med på sin hjemmeside:

- Styrelsen for Patientsikkerhed har 11. september bedt Gladsaxe Kommune om at lukke alle plejeboliger i kommunen for besøg med omgående varsel.

Rødovre Kommune er også blandt de berørte kommuner. De skriver på deres hjemmeside:

- Kommunalbestyrelsen har i dag, som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, indført midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem mv. Restriktionerne gælder foreløbigt frem til den 1. oktober 2020.

Og det betyder ifølge Rødovre Kommune, at besøg på plejehjem i udgangspunktet skal foregå udendørs.

Rødovre Kommunen understreger, at besøg indendørs kan kun ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er beboerens nærmeste pårørende.

- Vi er nødt til at gøre en særlig indsats for sammen at passe ekstra godt på vores ældre og mest sårbare borgere, da det kan have store konsekvenser for dem at blive smittet med corona, hedder det på kommunens hjemmeside.

Gælder øjeblikkeligt

I et skrivelse til de 17 kommuner understreger Styrelsen for Patientsikkerhed, at påbuddet gælder 'med øjeblikkelig virkning':

- Dette påbud om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætteret nyt påbud, dog senest indtil 1. oktober 2020, hvor bekendtgørelsen ophæves. Ophævelse vil ske så hurtigt, som det er forsvarlig, skriver styrelsen.