17 organisationer klager til EU over Lynetteholmen

Byggeriet af Lynetteholmen i København kan blive en prop i Øresund, som blokerer gennemstrømningen af vand til Østersøen. Derfor bør projektet bremses.

Det mener 17 organisationer, som i fællesskab indgiver en klage til EU for at få stoppet byggeriet. Det skriver Klimabevægelsen i Danmark i en pressemeddelelse.

De 17 organisationer henviser til, at selv små ændringer i gennemstrømningen kan påvirke havmiljøet negativt.

- Tiden er imod os, fordi arbejdet med projektets fase 1 fortsættes. Hvis ikke projektet bremses nu, kan det snart være for sent, udtaler sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark Frederik Sandby.

Foreningerne påpeger, at det i Danmark og landene omkring Østersøen har været praksis at sikre, at store byggeprojekter ikke begrænser gennemstrømningen af vand.

Det kaldes en nul-løsning. Det vil de 17 aktører have sikret for byggeriet af Lynetteholmen.

Foreningerne henviser til en undersøgelse fra det hollandske firma Deltares. Firmaet vurderer, at der kan ske en blokering af vandgennemstrømning på 0,5 procent.

Sammenslutningen vil desuden have gennemført en ny høring blandt alle østersølandene og sat projektet på pause, indtil en høring har fundet sted.

I forbindelse med byggeriet skal der fjernes 2,5 millioner ton slam.

I starten af juni blev det fra politisk side i Danmark besluttet, at dumpning af slam i Køge Bugt i forbindelse med Lynetteholmen skal stoppes.

Det skete blandt andet efter svensk bekymring om mulige miljøskader i Øresund.

Men miljøpåvirkningen fra slam er 'vand ved siden af den miljøpåvirkning, som en nedsat saltvandsgennemstrømning kan få'. Det siger formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling på Stevns Michael Løvendal Kruse.

Foreningerne understreger, at det ifølge FN og EU er et krav, at alle lande, der kan blive påvirket af et byggeprojekt, skal høres. Det skal ske, medmindre betydelige grænseoverskridende virkninger kan udelukkes 'med sikkerhed'.

- Koalitionen bag skrivelsen mener ikke, at dette med sikkerhed kan udelukkes og kræver derfor, at Lynetteholm-projektet bliver sat på pause, indtil en høring af alle østersølandene er foretaget, og den danske stat har sikret en nul-løsning for projektet, lyder det i pressemeddelelsen.

Lynetteholmen er en kunstig ø, som skal forbinde Nordhavn og Refshaleøen. Den skal stå færdig omkring 2070.

Det er det største byggeprojekt siden anlæggelsen af Christianshavn omkring 1630.

Den samlede pris anslås til at være 20 milliarder kroner.