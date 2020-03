17.700 flasker håndsprit og ingen steder at sælge dem - nu har han doneret det hele

Matt Colvin endte i en shitstorm efter han fortalte hvordan han og broren havde tømt et hav af supermarkeder for håndsprit og ansigtsmasker

'Han fik som han havde fortjent'

'Elsker bare karma når hun rammer hårdt og præcist'

'Så kan han lære det - troede lige han kunne lave mønt på folks helbred'

Sådan lød et lille udpluk af kommentarerne på Facebook, da Ekstra Bladet i går søndag skrev om Matt Colvin fra Tennessee, der lå inde med blandt andet 17.700 flasker håndsprit, som han ikke havde noget sted at sælge.

Han har 17.700 flasker håndsprit - og ingen steder at sælge dem

Efter New York Times bragte sin første artikel om ham og broderen, der kort efter USA's første coronavirus-relaterede dødsfald begav sig ud for at tømme så mange supermarkeders hylder for håndsprit, som ladet i deres SUV tillod, skabte historien også blandt amerikanerne en masse vrede internet-kommentarer.

Det skriver New York Times i en opfølgende artikel.

Mange kontaktede også Matt Colvin direkte med dødstrusler og hademails, og en mand opsøgte ham i hjemmet og bankede på hans dør lørdag aften.

Efter deres første artikel blev mediet kontaktet af en statsadvokat, som oplyste, at man nu ville efterforske sagen og bede Matt Colvin om fluks at stoppe med sit foretagende.

Desuden vendte Matt Colvin selv tilbage til journalisten og fortalte, at han nu planlagde at donere hele sit store lager af håndsprit, ansigtsmasker og antibakterielle wipes.

Alt er doneret

Og som sagt så gjort. Søndag morgen lokal tid kontaktede han igen New York Times og fortalte, at han havde doneret det hele væk stort set samtidig med, at statsadvokaten var begyndt at kigge nærmere på hans sag.

To tredjedele af forsyningerne fik han sammen med flere frivillige fra en lokal kirke læsset ind i en bil, så kirken nu kan donere varerne til trængende folk. Medarbejdere fra statsadvokatens kontor kørte afsted med den sidste tredjedel og vil nu give det videre til myndighederne i Kentucky, så de frit kan distribuere det.

I et nyt langt interview med mediet gav Matt Colvin udtryk for stor anger for sine handlinger. Han fortæller, at han slet ikke havde forestillet sig, hvor voldsomt udbruddet af coronavirus ville blive, da han og broren Noah Colvin besluttede sig for at hamstre de varer, der kort efter skulle vise sig at blive stor mangel på.

- Jeg har købt og solgt ting i ti år nu. Der har været det ene populære produkt efter det andet. Men det er sådan, at der altid er endnu en på hylden. Da vi tog ud på denne tur, havde jeg ingen anelse om, at de butikker ikke ville være i stand til at få fyldt op igen, siger Matt Colvin.

Blev kimet ned

Den voldsomme kritik, efter hans historie kom frem i medierne, har været voldsom for Matt Colvin og hans familie. Han oplevede, at folk kimede ham ned på telefonen og begyndte at bestille pizzaer til hans adresse. I en mail, som han har delt med journalisten, stod der: 'Din opførsel fører nok til, at nogen slår dig og din kone og dine børn ihjel'.

- Det var aldrig min intention at holde nødvendig medicinsk udstyr væk fra dem, der havde brug for det. Sådan er jeg ikke som person. Og alt, hvad jeg har fået at vide de sidste 48 timer er i hvor høj grad jeg er sådan som person, siger han.

Matt Colvin har som konsekvens af de produkter, han nåede at sætte til salg på Amazon, nu fået slettet sin sælgerprofil, hvor han ellers har tjent det meste af sin indtægt i årevis. Han er desuden blevet smidt ud af det sted, hvor han lejede et opbevaringsrum, og statsadvokaten er fortsat i færd med at efterforske hans sag.