170 personer ramt af virus efter besøg i verdenskendt park

Over 170 personer er blevet ramt af en mavetarmsinfeksion efter at have lagt turen forbi den verdenskendte park Yosemite National Park i Californien.

Det oplyser Yosemite National Park i en pressemeddelelse.

Samtidig oplyser nationalparken, at der kan være endnu flere, som kan være blevet smittet med mavetarmsinfeksionen. Flere af personerne har således oplevet at kaste op, have diaré, kvalme, hovedpine og feber.

Ifølge Reuters besøgte de fleste af de smittede Yosemite National Park omkring den første uge af januar.

Talsmanden for nationalparken, Scott Gediman, fortæller ifølge Reuters, at der skulle være tale om en norovirus også kendt som roskildesyge i Danmark.

De fleste af de ramte personer skulle desuden have opholdt sig i Yosemite Valley, som er en kendt isdal i nationalparken.

Sygdommen er blevet beskrevet som værende en smitsom mavesygdom af det amerikanske center for sygdomskontrol.

Yosemite National Park har omkring fire millioner besøgende hvert år. Den er kendt for sine smukke vandfald og dale med en meget seværdig natur. Parken dækker over et areal på over 3000 km2 og ligger i bjergkæden Sierra Nevada.