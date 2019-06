18-årig bankede hund i brutal video - nu er han dømt

18-årige Eden Chemo fra Manchester i England, der blev fanget i at udføre et gruopvækkende overfald på sin hund 5. november, må ikke holde kæledyr i tre år.

Det har retten afgjort, efter den unge mand blev stillet for en dommer på grund af en video, der blev spredt på de sociale medier.

Klippet viser teenageren bryde ud i et skrig og derefter slå hunden Zeus to gange, mens hans ven filmer det.

Efter klippet blev delt vidt og bredt på nettet, blev dyrevelfærdsorganisationen RSPCA kimet ned af bekymrede borgere der havde set Husky/Staffordshire Bull Terrier-blandingen blive overfaldet af sin unge ejer.

Det skriver blandt andre Manchester Evening News.

Zeus får nyt hjem

Organisationen handlede hurtigt, og inspektør Emma Dingley fra RSPCA besøgte allerede samme dag Eden Chemos adresse.

Den 18-årige brite blev efterfølgende sigtet for at udsætte et dyr for unødvendig fysisk vold.

Fredag var han for retten i Manchester, hvor hunden Zeus blev overdraget til RSPCA, hvorfra den vil få et nyt hjem.

Udover at få frakendt retten til at holde kæledyr de næste tre år, er Eden Chemo blevet idømt 80 timers samfundstjeneste over de næste 12 måneder. Desuden skal han betale 300 britiske pund i sagsomkostninger

- Dette var et kujonagtigt og væmmeligt angreb på en hund, som lå ned i hans hjem og tilsyneladende ikke havde nogen anelse om, hvorfor den blev udsat for den slags vold, sagde Emma Dingley i retten, hvor Eden Chemo ifølge domsafsigelsen ikke viste nogen tegn på anger.

RSPCA-inspektøren fortæller desuden, at hunden Zeus var meget bange for håndbevægelser og kærtegn nær hovedet, da den først kom i organisationens varetægt.

- Nu er hans selvtillid vokset, og han er sådan en dejlig og venlig hund, siger Emma Dingley videre.