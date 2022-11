18-årig gymnasieelev skal sendes hjem til Syrien: - Jeg har ikke gjort noget forkert

Den 18-årige syriske flygtning, Rawan Kharat, som kom til Danmark i 2015, skal sendes tilbage til Damaskus, Syrien, sammen med sin far.

Flygtningenævnet har nemlig besluttet ikke at forlænge deres midlertidige opholdstilladelse.

Det er på trods af, at Rhawan Kharat er vokset op her, taler flydende dansk, går på HF og drømmer om at blive sygeplejerske. Et job, der ellers er hårdt brug for i Danmark.

- Jeg er så stresset og bekymret og bange. Jeg har ikke gjort noget forkert, men alligevel skal jeg sige farvel til alt, hvad jeg kender. Jeg forstår det ikke, jeg vil bare gerne være en del af Danmark, og bidrage til samfundet og hjælpe til. Men det er ikke sikkert, at jeg kan få lov til det nu.

Pest eller kolera

14. november bliver Flygtningenævnets beslutning officiel, og derfra har Rawan Kharat og hendes far 60 dage til enten at forlade Danmark frivilligt, ellers skal de flytte ind på udrejsecentret Kærshovedgård.

Man kan nemlig ikke tvangsudsende folk, da Danmark ikke har nogen udleveringsaftale med Damaskus.

Men ingen af ovenstående alternativer huer Rawan Kharat.

Rawan Kharat går til daglig på HF-linjen på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Foto: Privatfoto

- Jeg kan ikke tage tilbage til Syrien, og jeg vil heller ikke på udrejsecenter. Jeg kan ikke færdiggøre min uddannelse eller gå på arbejde der. Jeg har hørt, at man sidder der, og man kan ikke lave mad, og man må kun gå ud på bestemte tidspunkter. Det er vitterlig som et fængsel.

Men selvom Kærshovedgård lyder som et fængsel, så er det ingenting i forhold til, hvad der venter hende hjemme i Syrien, fortæller Kharat Rawan.

- Jeg frygter for mit liv, hvis jeg skal tilbage til Syrien. Det er ikke sikkert der, så længe Assad styrer. Min far og jeg har deltaget i demonstrationer, og det kan være livsfarligt for os. Men jeg har heller ingen tilknytning dertil længere. Jeg føler mig mere dansk end syrisk.

Skolen blev bombet

Rawan Kharat ved, hvad hun taler om, når hun fortæller om Assads regime.

Hun var kun 8 år, da hun flygtede med sin familie fra Syrien på grund af borgerkrigen, men hun kan sagtens huske krigens rædsler, fortæller hun.

- Assad ødelagde vores liv i Syrien. Jeg kan huske, at jeg så min skole blive bombet og mine venner dø for øjnene af mig, da jeg var barn.

Rawan Kharat har alle sine gode venner og veninder her i Danmark, fortæller hun. Hun har ikke nogen tilknytning til Syrien. Foto: Privatfoto

Derfor var familien også meget taknemmelig for at komme til Danmark i sikkerhed. Det betyder også, at familien har prøvet ihærdigt at blive en del af samfundet, fortæller hun.

- Vi var så taknemmelige for den sikkerhed, vi fik i Danmark. Vi startede på sprogskole med det samme også. Og jeg vil gerne kunne bidrage til samfundet i fremtiden, hvis jeg får lov.

Ikke sikkert

Flygtningenævnets begrundelse for beslutningen er, at Udlændingetyrelsen hen over de seneste år har mildnet deres vurdering af sikkerhedstruslen i området, så den nu kun er 'skrøbelig og uforudsigelig.'

Derfor vurderer man, at det nu er sikkert at sende flygtninge uden særlig flygtningestatus retur.

Den vurdering giver Rawan Kharats advokat, Niels Erik Hansen, dog ikke meget for.

- Vi er det eneste land, som finder Damaskus-området sikkert nok til at sende flygtninge retur, så man kan sige, det lader ikke til, at den generelle opfattelse er, at Damaskus er sikkert. Det er selvfølgelig de færreste, som ender i Damaskus, fordi man ikke kan udsende folk til Damaskus, da Danmark ikke har nogen aftale om udlevering med dem.

- Men alternativet er jo så, at de bare ender på et udrejsecenter.

Rawan Kharat og hendes far har lige nøjagtig 60 dage til at flytte ind på Kærshovedgård fra 14. November. Foto: Privatfoto

Ikke meget håb

Der er desværre ikke meget, Rawan Kharat og hendes far kan gøre herfra for at ændre sagens udfald, da Flygtningenævnets beslutning er endelig.

Der er dog stadig et lille håb omr, at Flygtningenævnet vælger at efterprøve deres sag, fortæller Niels Erik Hansen. Men det er nævnets beslutning alene, hvilke sager der skal efterprøves.

Ekstra Bladet har spurgt Udlændingestyrelsen, hvad de baserer deres sikkerhedsvurdering på, og om de mener, at det er sikkert at rejse tilbage til Damaskus. Styrelsen er vendt tilbage med en skriftlig udtalelse.

- Udlændingestyrelsen baserer sine afgørelser på baggrundsoplysninger fra en bred vifte af aktører – det være sig både ngo’er, danske og udenlandske myndigheder og ambassader, internationale institutioner, praksis fra Flygtningenævnet mv. Flygtningenævnets praksis er fortsat, at man ikke risikerer overgreb som følge af den blotte tilstedeværelse i Damasksus/Rif Damaskus-provinsen, men at der kan være individuelle grunde til, at en udlænding ikke kan henvises til at tage ophold i Syrien, og at der skal anlægges et forsigtighedsprincip ved vurderingen af disse sager, skriver Udlændingestyrelsen.

En usikker fremtid

Lige nu håber Rawan Kharat og hendes far på et mirakel, og at Flygtningenævnet vælger at tage deres sag op til efterprøvelse, så hun slipper for både Kærshovedgård og Damaskus.

- Jeg håber virkelig, at jeg en dag vågner fra den her onde drøm, siger en berørt Rawan Kharat.

Rawan Kharat vil kæmpe for at forblive en del af det danske samfund, fordi Danmark betyder alt for hende, fortæller hun.

- Det er det land, jeg er vokset op i. Jeg har alle mine venner og veninder her. Jeg har min familie og min uddannelse her. Jeg er så taknemmelig, for det liv, jeg har i Danmark, siger hun og fortsætter:

- Det er mit hjem.

