18-årige Mia sønderknust: Spiste kanelsnegl og blev fyret af Føtex

11. februar blev en dag, som 18-årige Mia Frandsen fra Ebeltoft aldrig kommer til at glemme.

Siden oktober 2017 har hun arbejdet i byens Føtex, hvor hun sad i kassen og arbejdede i bageren. Et job, som hun elskede.

I mandags blev hun kaldt ind på kontoret af sin chef.

Hun havde ingen idé om, hvad det drejede sig om.

- Min chef siger til mig, at de har set noget på overvågningen, og hvad jeg mener om det. Jeg tænker med det samme, at jeg i vinterferien blev tilbudt et stykke pølsehorn i butikken, som jeg spiste, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Mia begyndte med det samme at forklare om en pølsehorn-episode, men det var ikke det, som var problemmet.

- Min chef mener, at jeg lyver. For det drejer sig nemlig om en kanelsnegl, fortæller hun.

Ifølge Mia sagde chefen til hende, at det kunne ende i en fyring, og at det bestemt ikke hjalp, at hun løj.

- Jeg går helt i chok og begynder at tude. Jeg elsker nemlig mit arbejde, fortæller Mia.

Mia fortæller også, at hun igennem sin oplæringsperiode fik at vide, at man godt måtte spise ødelagt mad.

Chefen tog en tænkepause, og Mia blev sendt tilbage til sit arbejde.

- Jeg følte ikke, at jeg kunne kigge nogen i øjnene, siger Mia.

Bortvist

Efter 30 minutter blev hun bortvist fra sin arbejdsplads.

- Eftersom at jeg blev bortvist på livstid, så må jeg ikke handle eller søge job i nogen af Salling Groups 600 butikker, fortæller Mia.

Mia hæftede sig ved, at hun ikke måtte handle i deres butikker, eftersom hun kun er 18 år, og at bortvisningen er på livsstid.

I Føtex' medarbejderkantine kunne man se dette opslag, kort efter at Mia var blevet fyret. Der står: 'Det er med beklagelse at jeg kan meddele, der d.d er bortvist en medarbejder, grundet groft brud på de interne regler'. Foto: Privatfoto

Det ændrede dog ikke på, at hun var sønderknust.

- Jeg var meget glad for mit arbejde. Jeg elsker at arbejde med kundeservice. Jeg savner at snakke, joke og smile til kunderne. Jeg følte lidt, at jeg kunne gøre en forskel for nogle af kunderne.

- Det er en overreaktion. Jeg burde have fået en advarsel eller en fyring. Men en bortvisning? Det er det værste, som man kan få fra et arbejde. Det ville jo aldrig have været sket igen, hvis jeg havde fået det at vide, siger Mia.

Bliver hjemme

I øjeblikket tør Mia ikke gå ud fra sit hjem. Hun er bange for, at folk dømmer hende. Trods den ubehagelige fyring har hun modtaget mange beskeder fra kunder og folk, som hun ikke kender.

- De synes, at det er synd for mig, og at de vil savne mig. Der er også mange, som skriver, at de har prøvet lignende.

Nu prøver Mia at komme på hesten igen og leder efter et nyt arbejde. Hun tror dog, at det kan blive svært.

- Hvordan skal jeg nu finde et arbejde, hvor jeg arbejder med kunder? Jeg kan jo ikke søge de store butikker nu, fortæller Mia.

Mia er også i kontakt med HK, som måske træder ind i hendes sag.

- Det hele er blevet meget større end forventet, siger Mia Frandsen.

Det er en lille by

Mia Frandsen mors, Jytte Frandsen, synes, det er en meget voldsom straf, som hendes datter har fået.

- Det har jeg det skidt med. Det har jeg det rigtig dårligt med. Jeg kunne forstå, hvis hun fik en advarsel, men Mia vidste ikke, at det var en ugerning.

- Straffen matcher ikke hendes gerning. Hun er ikke bare fyret, hun er bortvist fra stedet.

Jytte skrev derfor et Facebook-opslag, fordi ingen fra Ebeltoft skulle tro, at hendes datter havde stjålet fra kassen.

'Vi har klare regler'

Ekstra Bladet har talt med HR-chef i Føtex Lars Rønnow, som ikke kender til alle detaljerne om den pågældende sag endnu. Han ønsker heller ikke at gå ind i den konkrete sag over telefonen.

- Jeg vil invitere Mia ind til en snak om hendes syn på sagen. Hvis der har været nogle misforståelser, skal vi have det opklaret.

- Generelt er vi ikke en virksomhed, som opsiger medarbejdere for banaliteter. Det er vigtigt for os, at vores medarbejderne er trygge, og at der er et godt sammenhold.

- Det er ikke i vores gældende regler, at man ikke må købe ind i Salling Groups butikker efter en opsigelse. Det er en misforståelse, hvis Mia har fået det at vide.

- Vi har klare regler om, at medarbejder ikke må spise ødelagt mad fra butikken. Vi skal derfor tage en opdragende snak med vores medarbejdere, siger Lars Rønnow.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Mia får sit job igen, hvis det er Føtex, som har begået en fejl, siger Rønnow:

- Jeg kan ikke udtale mig om den pågældende situation, men vi må finde ud af de præcise detaljer, og hvilke ønsker Mia har, fortæller HR-chefen.