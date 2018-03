18-årige Tori Hart har en 'babysitter', som indimellem har rollen som forælder, der skal skifte hendes ble og give hende ordrer. Han sender hende i skammekrogen, når hun har været uartig og giver hende slik og biografture, når hun har været sød.

Babysitteren hjælper den store teenager med sit rollespil - eller rettere aldersspil - hvor hun for eksempel bruger sut, drikker fra sutteflaske, har ble på og leger med sine legesager.

Det skriver Metro.

Tori Hart kan tage forskellige aldersroller fra ét til ti år, men oftest er hun tre år gammel.

Den 18-årige pige deler sit aldersspil på sin Instagram-profil, hvor hun også er ærlig omkring, hvorfor hun gør det. For hende har livet nemlig ikke altid været en leg.

- Det hjælper mig med at tage min barndom tilbage, forklarer Tori Hart.

Ifølge hende blev hun udsat for seksuelt misbrug, da hun kun var en lille pige, og derfor har hun aldrig haft en normal barndom. Men at indtage rollen som et barn i sin voksne alder, hjælper hende med at generobre barndommen og håndtere de psykiske sygdomme, depression og angst, som misbruget har forårsaget.

- Hvis jeg er sammen med en partner, så spørger jeg dem, 'må jeg gøre det?' eller, 'må jeg tage det her på i dag?' siger Tori Hart.

- Jeg taler med min 'baby-stemme', og hvis jeg er ked af det, græder jeg eller får et raserianfald. Jeg kravler og ruller også, fortsætter den unge aldersspiller.

Kun nummer et

Når Tori Hart ikke har en partner eller en 'forælder' til at hjælpe sig, klarer hun selv sit rollespil, når hun er kommet hjem fra sit voksenjob. Så tager hun en sparkedragt på og sætter sig ned for at se fjernsyn. Hun drikker af sin sutteflaske og spiser kyllinge-nuggets formet som dinosaurer.

- Jeg går også i seng hver eneste nat med en sut og det hjælper mig til at sove, fordi jeg lider af søvnløshed. En nat sov jeg hos en ven og kunne ikke sove uden den, siger Tori Hart.

Hun fortæller, at hun 'går på toilettet' i sine bleer - men kun, når det er 'nummer et'.

For mange andre 'voksenbabyer' har legen en seksuel undertone, men sådan er det ikke for Tori Hart.

- Når jeg er i det, gør jeg ikke noget seksuelt. Det kan helt sikkert være noget seksuelt, men jeg ser det som en måde at udtrykke mig, forklarer hun.

Når Tori Hart ikke lige har en 'forælder' til at hjælpe sig, udlever hun selv sit aldersspil og kravler i en sparkedragt og ser fjernsyn og drikker sutteflaske. Foto: Ritzau Scanpix

Følte mig som en zombie

Rollespillet startede for den 18-årige brite med, at hun kaldte sin kæreste for 'daddy'. Efterfølgende fandt hun en person på Youtube, der lever som voksenbaby, og besluttede sig for selv at prøve det. Og det viste sig at være en god kur mod den angst og den depression, som hun længe havde kæmpet mod:

- Jeg plejede at tage forskellig medicin, men der var ikke noget, der hjalp. Jeg følte mig som en zombie. Så fandt jeg fællesskabet og de mennesker, jeg elsker, og det, jeg elsker at lave. Jeg endte med at droppe al medicinen, siger Tori Hart, der er lykkelig for, at hendes venner og familie har reageret meget støttende på hendes valg.

- Min mor fandt engang en ble, så vi snakkede om det. Hun sagde, 'det er fint, bare du rydder op efter dig selv'.

Tori Hart håber nu, at hun ved at fortælle sin historie får sat noget positivt fokus og kommer skammen og stigmatiseringen, som ofte forbindes med aldersspil, til livs.