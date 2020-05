18 ansatte på dansk sygehus sendt hjem

18 ansatte er sendt hjem efter at have været i kontakt med en coronasmittet patient

Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har sendt 18 ansatte hjem, efter at de ansatte har været i kontakt med en smittet patient. De er alle blevet testet, men svarene er endnu ikke kommet.

Det bekræfter hospitalets pressetjeneste over for TV2.

Den smittede patient er blevet flyttet til hospitalet, og der kan være sket et svigt i forbindelse med overflytningen.



- De 18 ansatte er alle blevet sendt hjem for at være på sikre side, indtil vi har fået klarlagt, hvad der reelt er sket i forbindelse med overflytningen af patienten, siger kommunikationskonsulent Camilla Brandt til TV2.

Dansk Sygeplejeråd blev mandag morgen informeret om hjemsendelsen, og de forlanger nu svar på, hvad der reelt er sket, skriver TV2.

