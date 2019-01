18 smittet med tuberkulose på sygehus

Tuberkulose betragtes som udryddet i Danmark, men alligevel har vi i den seneste tid set flere udbrud.

Nu er 18 personer blevet smittet med den frygtede sygdom på Aalborg Universitetshospital. Det skriver DR Nordjylland.

440 patienter er blevet undersøgt for sygdommen, efter det i december blev konstateret, at en medarbejder på hospitalet var smittet med tuberkulose.

Vedkommende blev øjeblikkeligt isoleret og sat i behandling, ligesom de 440 patienter blev indkaldt til undersøgelse. Heraf har det nu vist sig, at 18 er smittet med sygdommen.

Alle 18 personer er dog latent smittede, hvilket vil sige, at sygdommen endnu ikke er i udbrud. Det betyder samtidig, at de ikke kan smitte andre.

Indkalder flere

Hospitalet har nu valgt at indkalde yderligere 339 patienter til undersøgelse for at sikre, at den ikke har spredt sig mere.

Lægefaglig direktør på Aalborg Universitet Michael Braüner Schmidt fortæller, at alle med den mindste risiko for at være smittede dermed vil være undersøgt.

- Vi har fundet 18 smittede patienter, og det synes vi er mange smittede ved et enkelt tuberkulose-udbrud. Derfor udvider vi undersøgelsen, siger han til DR Nordjylland.

Latent tuberkulose Latent tuberkulose betyder, at man har bakterien i kroppen, men at den endnu ikke har udviklet sig til egentlig tuberkulose, og derfor udviser man ikke symptomer på sygdom. Latent tuberkulose smitter ikke, og kun 5-10 procent af smittede personer udvikler sygdommen. Bakterien kan dog leve i kroppen i flere årtier, og sygdommen kan derved udvikle sig i løbet af livet. Nysmittede børn og patienter med lantent infektion tilbydes forebyggende behandling i form af vaccine. Et røntgenfoto af lungerne er en af de metoder, som man kan bruge til at diagnosticere aktiv tuberkulose. Latent tuberkulose vil derimod kræve andre metoder som eksempelvis en speciel blodprøve.

Michael Braüner Schmidt fortæller samtidig, at der ikke er nogen risiko for, at sygdommen går i udbrud, før den er blevet behandlet, samt at andre patienter, som har opholdt sig på sygehuset, ikke skal frygte at være blevet smittet.

- Man skal ikke være bekymret. Vi ved, hvilke patienter den pågældende har været i kontakt med, siger han.

