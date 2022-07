180 danskere strandet: Har ikke nogen løsning

Rikke Hattesen er en blandt 180 danskere, der lige nu er strandet på den græske ø Lesbos. De skulle været fløjet hjem søndag, men grundet SAS-piloternes strejke, er hjemrejsen blevet udskudt på ubestemt tid.

Rejsearrangøren, Apollo Rejser, kan nemlig ikke oplyse danskerne, hvornår det forventes, at de kan komme hjem.

- De har sagt, at de arbejder på sagen, og at de ikke ved noget lige nu. De stakkels guider hernede bliver bombarderet med spørgsmål, men de kan ikke give svar, siger Rikke Hattesen til Ekstra Bladet.

Hun skulle være landet i Kastrup 13.25 søndag, men beskeden lyder nu, at de heller ikke kan komme hjem hverken mandag eller tirsdag. Det er et stort problem for, idet hun skulle have haft en døgnvagt på Skejby Sygehus mandag. Det skal hun nu selv betale for, mens hendes kollegaer bliver nødt til at arbejde over, fordi hun arbejder på en specialiseret afdeling, hvor der ikke bruges vikarer.

Rikke tjekker hele tiden efter en melding fra Apollo om, hvornår hun kan rejse hjem sammen med sin datter og datterens veninde, som hun har med på rejsen. Men meldingen er hele tiden den samme fra Apollo.

- De beklager og takker for tålmodigheden. Det er okay første gang, men nu vil vi have en løsning. Jeg savner flere informationer. Hvad arbejder de på, hvordan vil de få os hjem? Det havde klædt dem at give de informationer, siger Rikke Hattesen.

Hun undrer sig blandt andet over, hvorfor de ikke kan få lov at rejse med et af de andre flyselskaber, der flyver fra Lesbos til København.

I øjeblikket betaler Apollo Rejser for de ekstra overnatninger på hotellet, men Rikke Hattesen vil gerne bare hjem.

- Det er meget misforstået, at det er fedt at have flere dage på ferie, for det giver en følelse af magtesløshed og frustration, siger hun.

Da strejken begyndte førte det til mange aflysninger i Københavns lufthavn.

Apollo: En ekstraordinært udfordrende situation

Ekstra Bladet har været i kontakt med Apollo Rejser, der har fuld forståelse for danskernes frustrationer. De har bare ikke løsningen lige nu. Det fortæller salgsdirektør hos Apollo Rejser, Glenn Bisgaard.

- Det er en forfærdelig situation at stå i, der er bare ikke nogen hurtige løsninger, fordi hele flybranchen er presset på et niveau, man ikke har set før, fordi der har været en enormt stor efterspørgsel, og nu mangler der ressourcer, siger Glenn Bisgaard.

Han fortæller, at det i weekenden lykkedes at hente 40% af Apollos kunder hjem. De resterende 60% havde man regnet med at få hjem mandag eller tirsdag, men mandag kom meldingen om, at SAS-piloterne droppede aftalen om at flyve chartergæster hjem.

- Vi arbejder på højtryk for at finde alternativer, men det er en meget, meget svær situation. Det, der blev aftalt i torsdags med henteflyvninger, blev vi alle meget glade for. Så kom meldingen i fredags om, at flymekanikerne sympatistrejker, hvilket besværliggjorde det.

- Vi havde håbet, at de kunne flyve hjem mandag eller tirsdag, men så kom den udmelding i går (om at piloterne dropper aftalen om at hente danskere hjem, red). Det hele sker meget akut, og vi får sent besked. Men vi kan først forholde os til det, når vi får meldingen. I morgen er kabinepersonalet lockoutet, og det besværliggør bare det hele endnu mere.

- Det er desværre enormt udfordrende at få dem hjem. Vi kan ikke sætte nogen tid på. Vi gør det hurtigst muligt, og det er utrolig svært at sige, hvornår det bliver, siger Glenn Bisgaard.

- Danskerne på Lesbos undrer sig over, hvorfor de ikke kan få lov til at flyve med nogle af de andre rutefly, der flyver fra øen til København?

- Vi arbejder på at finde en løsning til dem, der er på Lesbos. Der er rutefly, der går derfra, der er bare ikke meget plads. Vi har 180 mennesker, der skal hjem, og der er måske tre ledige pladser på flyene, så det er bare ikke noget, der rykker noget. Derfor arbejder vi benhårdt på at finde en fælles løsning for alle.

Er i fast besluttede på, at det skal være en fælles løsning, eller overvejer i at sende danskerne hjem enkeltvis i de fly, hvor der er plads?

- Vi kigger selvfølgelig på, om der er rutefly, hvor det passer. Hvis der kun er tre eller fire pladser, så rykker det ikke noget, men det kan godt være, det er det, vi bliver nødt til.

Kan du forstå, at danskerne savner en afklaring på, hvornår der kommer en løsning, og hvad den løsning bliver, fordi de måske overvejer, om de bliver nødt til at bestille en anden flybillet og selv betale for hjemrejsen.

- Det har vi fuld forståelse for. Der er nogen, der er nødt til at komme hjem, fordi de skal noget herhjemme, og det er ikke alle, der har penge til at rejse hjem selv, så vi gør, hvad vi kan. Vi var rigtig tæt på at være i mål, indtil det her skete i går.

- Vi forsøger ikke at pakke noget ind, men vi står i en ekstraordinært udfordrende situation. Vi har ikke stået i en lignende situation i nyere tid, siger Apollo Rejsers salgsdirektør.