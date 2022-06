180 evakuerede afghanere forlader Danmark til fordel for USA

180 afghanere, der blev evakueret til Danmark fra Afghanistan i august sidste år, forlader tirsdag Danmark til fordel for USA.

Det skriver Politiken.

I starten af juni oplyste den amerikanske ambassade i Danmark, at et hold af amerikanske embedsmænd var i Danmark for at vurdere, om afghanere i Danmark skal have indrejsetilladelse i USA.

Det primære fokus for holdet af embedsmænd ville være afghanere, der har en forbindelse til USA - eksempelvis dem, der har arbejdet for USA i Afghanistan, lød det i pressemeddelelsen.

Politiken skriver, at 908 afghanere søgte ophold i Danmark efter den særlov, der blev lavet, efter at afghanerne blev evakueret til Danmark. 828 af dem fik lov at blive i landet i op til to år.

180 af de 828 har nu valgt at forlade Danmark for at flytte til USA, hvor de er blevet tilbudt permanent ophold.

Den amerikanske ambassade oplyser ifølge Politiken, at programmer i stil med det, der er blevet gennemført i Danmark, også er gennemført i en række andre lande.

Da Taliban tog magten i Afghanistan tilbage i august sidste år, evakuerede Danmark en række afghanere, der har arbejdet for Danmark i landet.

Folketinget lavede en særlov, der gav afghanerne midlertidigt ophold i Danmark i to år uden mulighed for forlængelse. De kan dog søge asyl i Danmark ligesom andre flygtninge.

Politiken har talt med flere af de afghanere, der forlader Danmark. De fortæller, at de ikke føler, at de har en fremtid i Danmark. En af dem fortæller om en oplevelse af ikke at være velkommen og ønsket i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) skriver i en skriftlig kommentar til Politiken, at særloven betyder, at evakuerede afghanere med den midlertidige opholdstilladelse får adgang til det danske velfærdssamfund.

- Men vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til at tage imod Danmarks tilbud om hjælp. Nogle har valgt at blive her i Danmark, og andre har valgt at rejse videre.

- Jeg håber, at de, der rejser videre til USA eller andre lande, falder godt til, og jeg ønsker dem al held og lykke, lyder det fra ministeren i den skriftlige kommentar.