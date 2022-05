180 kr. om dagen: - Urimeligt!

Knap 180 kroner om dagen eller 900 kroner om ugen.

Så meget koster det Niels Holm-Nielsen at parkere sin bil ved sit hjem nær kunstmuseet ARoS i det centrale Aarhus alle hverdage mellem kl. 9 og 17. Det skriver TV 2 Østjylland.

- De penge kunne man jo godt bruge på noget andet, siger Niels Holm-Nielsen til TV 2 Østjylland.

Han betaler i forvejen 500 kroner om året for sin beboerlicens. Med den i hånden kan han parkere gratis i weekenden og på hverdage efter kl. 17. Men på hverdage mellem 9 og 17 er beboerlicensen ugyldig.

Hvis han er syg, arbejder hjemmefra eller har fri, må han flytte bilen uden for Ringgaden, hvis han vil undgå den ekstra udgift.

- Urimeligt

- Jeg synes, det er urimeligt, for jeg kan ikke forstå, hvorfor vi i zone 1 er anderledes stillet end dem, der bor i de andre parkeringszoner, siger Niels Holm-Nielsen.

Begrænsningen på beboerlicensen er ikke ny. Ifølge Teknik & Miljø i Aarhus Kommune har den eksisteret siden 1996.

Men for beboerne er problemerne først opstået for nylig. Det skete i oktober 2021, da de sidste elementer af byrådets parkeringspolitik fra 2018 blev implementeret.

Her overgik de sidste gader i det centrale Aarhus til betalingsparkering, så nu er det ikke længere muligt for beboerne at finde en gratis plads. Hvis Niels Holm-Nielsen vil slippe for at betale, skal han til eksempelvis Åbyhøj eller Tangkrogen flere kilometer væk.

- I bor jo meget centralt. Er det ikke fair nok, at I ikke kan parkere der hele dagen?

- Det gør vi, men jeg kan ikke se, hvorfor vi skal straffes for, at vi i sin tid var heldige at finde en bolig inde i byen, siger Niels Holm-Nielsen.

Sammen med en række naboer har Niels Holm-Nielsen skrevet et åbent brev, som han har sendt TV 2 Østjylland. Også politikerne i Aarhus byråd har fået brevet.

- Det er helt tydeligt, at vi skal have revideret den her regel, så alle kan få lov at parkere i dagtimerne også, siger medlem af teknisk udvalg Gert Bjerregaard (V) til TV2 Østjylland.

I sidste uge havde Niels Holm-Nielsen og flere af hans naboer foretræde for teknisk udvalg, fordi byrådet lige nu er ved at se på parkeringsforholdene i kommunen.

Vil forværre situationen

I en redegørelse fra Teknik & Miljø-forvaltningen fremgår det, at de nuværende regler prioriterer byens gæster og besøgende over beboernes mulighed for parkering.

Ifølge forvaltningen vil det forværre situationen for besøgende, gæster og kunder til Aarhus Midtby, hvis man fjerner begrænsningen på parkering i dagtimerne.

Nu skal det så til politisk debat, om det er midtbyens beboere eller byens gæster, besøgende og erhvervsliv, der skal prioriteres højest. Men den prioritering ønsker Socialdemokratiets Steffen Wich ikke at lave endnu.

- Du får mig ikke til at prioritere den ene eller den anden i øjeblikket. Du får mig til at prioritere, at vi er inde i en udredning her, hvor vi skal forholde os til en redegørelse, og du får mig også til at prioritere, at jeg vil gøre rigtigt meget for, at de her beboere får lov til at parkere der i dagtimerne. Det er det, det her handler om, siger Steffen Wich til TV 2 Østjylland.

- Så du hælder til at prioritere borgerne over de besøgende og gæsterne i Aarhus Midtby?

- Det hørte du mig ikke sige. Jeg sagde, at der er nogle områder, hvor der er nogle parkeringsfaciliteter, der ikke har høj nok belægningsprocent. Lad os i første omgang sørge for, at alle parkeringspladser bliver brugt. Det må være det vigtigste lige nu.

Rådmand for Teknik & Miljø Steen Stavnsbo (K) er anderledes klar i mælet.

- Jeg kommer ikke til at prioritere borgerne over vores handelsliv og vores levende byrum. Det kommer jeg ikke til. Men forhåbentlig kommer de til at opleve nogle andre løsninger, som gør det muligt for dem at parkere mere fleksibelt inde i midtbyen, siger Steen Stavnsbo til TV 2 Østjylland.

Stort problem

Af mulige løsninger nævner Steen Stavnsbo parkeringshuse tæt på eller at borgerne i midtbyen får mulighed for at parkere i nogle af de omkringliggende parkeringszoner. Rådmanden vil dog ikke lægge sig fast på en løsning, før han lancerer en ny parkeringspolitik i 2023.

- Men jeg er bare nødt til at sige, at uden et levende byliv med handelsliv og butikker har vi ikke den bymidte, vi skal have. Med en så billig beboerlicens forudser jeg et stort problem med beboernes biler parkeret i midtbyen i dagtimerne. Det er vi som udgangspunkt heller ikke interesserede i, siger Steen Stavnsbo.

Steen Stavnsbo oplyser, at man som en del af den kommende parkeringspolitik også vil se på, om prisen på 500 kroner årligt for en beboerlicens skal hæves.