180.000 er vaccineret - knap 2000 har indberettet bivirkninger

Der er kommet 1917 indberetninger om personer, der har oplevet bivirkninger, efter at de fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen overvåger medicin og vacciner i Danmark. Det er tredje statusrapport fra styrelsen om vaccinen.

Der er vaccineret 180.000 danskere med vaccinen fra de to selskaber.

Det svarer dermed cirka til, at der er lavet en indberetning for 1 ud af 100 vaccinationer. Tallet kan ændre sig løbende, i takt med at der kommer flere indberetninger.

Samtidig er det kun cirka en fjerdedel af indberetningerne, der er blevet behandlet af Lægemiddelstyrelsen.

Langt de fleste er milde bivirkninger som smerte ved indstiksstedet, hovedpine, utilpashed eller feber.

Artiklen fortsætter under videoen ...

På trods af bivirkninger, mener WHO’s epidemiolog Maria van Kerkhove, at vacciner er det bedste våben i kampen mod coronaen.

Hos Lægemiddelstyrelsen fortæller Tanja Erichsen, der er konstitueret enhedschef for lægemiddelovervågning, at indretningerne er som forventet.

- Det er overordnet et forventet niveau af bivirkninger, og vi glæder os over, at langt de fleste er i den milde afdeling og forsvinder hurtigt igen, siger hun.

Der er indberettet ti alvorlige allergiske reaktioner, som har krævet hurtig behandling. De ramte personer kom hurtigt i bedring.

- Det ligger lidt højere end det forventede niveau, når vi sammenligner med USA, men vi er stadig i en opstart for vaccinationer, og vi følger udviklingen tæt, siger Tanja Erichsen.

Det er helt normalt og forventeligt, at der opleves bivirkninger i forbindelse med vacciner. Men det er yderst sjældent, at der er alvorlige bivirkninger.

Der er indberettet 12 dødsfald med personer, der har fået vaccinen. Der er tale om ældre og svækkede borgere.

Der er ifølge Lægemiddelstyrelsen næppe sandsynligt, at vaccinen er årsagen til dødsfaldene.

- Vi har kigget al data grundigt igennem, og ud fra det kan vi konkludere, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at det skyldes andre forhold.

- Der er ældre, svækkede personer, som i forvejen var syge, siger Tanja Erichsen.

Der er indtil videre indberettet syv tilfælde af bivirkninger med vaccinen fra det amerikanske selskab Moderna, som nogle få tusinde i Danmark har fået et stik med.

Det har alle været milde bivirkninger som smerte ved indstiksstedet, utilpashed, kvalme, opkast og muskelsmerter.