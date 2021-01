180.000 statsansatte går ned i løn

Alle ansatte i staten kan se frem til at få mindre i løn, når datoen hedder 1. februar.

Det er resultatet af den såkaldte reguleringsordning, der skal sikre ligelig løn mellem statsansatte og privatansatte.

Udregningen sker på baggrund af Danmarks Statistiks oplysninger om løndudviklingen for statsansatte og privatansatte i 3. kvartal hvert år, og udmøntningen sker i år 1. februar. Det er den sidste periode af overenskomsten fra 2018.

HK oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om 180.000 ansatte, som skal gå ned i løn.

Konkret er nedgangen på 0,25 procent. Det betyder en nedgang på 70 kroner før skat om måneden, hvis man tjener 28.000. Det svarer til 35 kroner efter skat.

Rita Bundgaard er formand for HK Stat og CFU, der forhandler for alle statsansatte. Hun var med i de kendte forhandlinger i 2018, hvor hele Danmark fulgte med.

HK: Skyldes corona

- Jeg ærgerlig over det. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det var ikke det, som vi havde forventet med aftalerne i OK18. Men det er en ekstraordinær situation, og jeg tror ikke, at der er nogen af os, som i vores vildeste fantasi havde troet, at det private arbejdsmarked og dansk økonomi ville stå i sådan en situation, siger hun.

Egentlig var aftalen, at de statsansatte i den sidste del af overenskomstperioden skulle have en lønstigning på 0,68 procent, men fordi det private arbejdsmarked er blevet hårdt ramt af corona, betyder det, at de statsansatte bliver udlignet.

- Der har været meget små eller nærmest ingen lønstigninger på det private arbejdsmarked, og det smitter af på det statslige, siger Rita Bundgaard.

Ny overenskomst på vej

Hun sidder lige nu og forhandler en ny overenskomst for de statsansatte, der gælder når den gamle løber ud 1. april.

- Vi har selvfølgelig nogle forventninger om, at OK21 også skal kigge ind i, hvad det er for et arbejdsmarked, der er for statsansatte. Selvfølgelig er vi realistiske, men vi har også en forventning om, at vi kan lave et godt resultat.

Bestemt ikke sjovt

Imens det nye resultat lader vente på sig, synes 3F's forhandlingssekretær Hanne Gram heller ikke, at det er en rar nyhed, at de statsansatte ender med at gå ned i løn:

- Det er bestemt ikke sjovt, at man mister omkring 60 kroner om måneden. Men det er i en størrelsesorden, som vi har vurderet, at man kan leve med, selvom det er ærgerligt, siger Hanne Gram, der også er medlem af CFU’s Forhandlingsudvalg.