182 migranter får lov til at gå i land

Italien har givet tilladelse til, at 182 migranter, der er blevet reddet på Middelhavet af det norske redningsskib "Ocean Viking", kan gå i land på Sicilien.

Det oplyser hjælpeorganisationen SOS Méditerranée sent søndag.

- Italienske myndigheder har anvist Messina (by på den italienske ø Sicilien, red.) som et sikkert sted for de 182 overlevende om bord på 'Ocean Viking', skriver organisationen på Twitter.

- Vi er lettede over, at Italien for anden gang på en uge åbner en havn for mennesker, der er blevet reddet på Middelhavet.

De mange migranter har været strandet på 'Ocean Viking', der drives af SOS Méditerranée og Læger Uden Grænser, efter at Malta lørdag nægtede at tage imod dem.

Det skete med argumentet om, at migranterne ikke var blevet samlet op i maltesisk farvand.

Det ventes, at 'Ocean Viking' ankommer til Sicilien tirsdag morgen. Migranterne om bord på skibet er hovedsageligt afrikanere. 13 af dem er mindreårige, og der er desuden også en nyfødt baby om bord.

Mandag skal italienske, franske og tyske myndigheder samt repræsentanter fra EU-Kommissionen og det finske EU-formandskab mødes i Malta. Det sker for at sikre en aftale om, hvem der tager imod de migranter, som bliver reddet på Middelhavet på vej fra Afrika til Europa.

Mellem 17. og 19. september samlede 'Ocean Viking' 217 mennesker op på Middelhavet. Malta har taget imod 35, mens resten får lov til at gå i land i Italien.