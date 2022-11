19-årig havde brug for hjælp nu - så trådte anonyme pengedonorer til

To mails har pludselig vendt op og ned på det hele.

Ekstra Bladet fortalte for halvanden uge siden om 19-årige Marie-Louise, der lever med stærke smerter på grund af hofteledsdysplasi, mens hun var stillet flere år i udsigt, før hun kunne blive opereret.

Også sundhedsminister Magnus Heunicke var forbi Ekstra Bladet for at tale med Marie-Louise og hendes mor om sagen og de meget lange ventetider, der gennemsyrer det danske hospitalsvæsen.

Ekstra Bladet bragte historien om Marie-Louise den 29. oktober 2022.

- Surrealistisk

Efter Marie-Louise og hendes mor Betina stillede sig frem i Ekstra Bladet, tikkede to mails pludselig ind hos Betina.

Afsenderne var to ukendte personer, der var blevet så påvirket af sagen, at de ønskede at donere henholdsvis 70.000 og 50.000 kroner. Derfor skal Marie-Louise nu opereres i højre hofte på et privathospital på mandag.

- Det er virkelig surrealistisk, fortæller en overvældet Marie-Louise Rasmussen.

- Det betyder enormt meget for mig. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det, siger den 19-årige handelsskoleelev, der fik nyheden overbragt af sin mor:

- Da jeg fortalte det til Marie-Louise begyndte hun første at grine helt hysterisk, og bagefter løb tårerne ned af hendes kinder, mens hun sagde: 'Kan det virkelig være rigtigt?' fortæller Betina Rasmussen.

Betina Rasmussen har haft svært ved, at hun ikke kunne gøre noget for at hjælpe sin datter. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Meget taknemmelige

De to pengedonorer, der uafhængigt af hinanden henvendte sig, ønsker begge at være anonyme. Derfor ved Marie-Louise absolut intet om, hvem de er. Ikke desto mindre er hun dem meget taknemmelige.

- Hvis jeg stod ansigt-til-ansigt med dem... Jeg ville ikke vide, hvordan jeg skulle sige tak. Jeg er mega taknemmelig, glad og lettet. Det er bare så vildt altså.

Også for Marie-Louises mor Betina er tak kun et fattigt ord:

- Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal få sagt tak. For det, de har gjort, betyder jo bare rigtig, rigtig, rigtig meget for mig, men især for Marie-Louise og hendes fremtid, siger den lettede mor.

- Der er simpelthen nogle her i Danmark, der bare har næstekærlighed og overskud, og som bare gerne vil hjælpe og har omsorg for andre. Og som vil hjælpe os, så min datter kan blive rask. Det er jo fantastisk.

Marie-Louise Rasmussens smerter betyder blandt andet, at hun ikke kan dyrke sport, hun har måttet sige sit job op, og hun måtte blive hjemme fra klassens studietur. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Fortsætter indsamling

De 120.000 kroner, som de to pengedonorer har indbetalt direkte til privathospitalet, dækker operationen af den ene hofte. Men Marie-Louise skal også opereres i den anden, og derfor fortsætter indsamlingen, som en ven af familien har lavet for Marie-Louise.

Men for Betina Rasmussen er frustrationer nu erstattet med forhåbninger:

- Jeg er blevet positiv, for jeg er sikker på, det hele nok skal løse sig nu.

Det samme gælder for hendes datter:

- Nu er der forhåbentlig en lys fremtid i vente, slutter en glad Marie-Louise Rasmussen.