19-årige Alice elsker at være grøn: Klæder sig som rumtrold hver dag

Som barn blev hun mobbet for sin vilde stil - men intet har fået hende til at stoppe med at være sig selv

- Jeg elsker at være grøn, fordi det giver mig en masse glæde, og jeg vil gerne føle mig hundrede procent som mig selv.

Sådan beskriver 19-årige Alice Caron fra Lyon i Frankrig sig selv og sit look, som for hende mest af alt handler om at udtrykke sig og at føle sig komfortabel og glad for sit udseende.

Det fortæller hun til Barcroft, som har lavet et tv-indslag fra hendes hjem og hendes by, hvor hun viser sin daglige transformation til en farverig rumtrold. Du kan se indslaget i toppen af artiklen.

Det er forskelligt fra dag til dag præcis hvordan den unge franskmands look falder ud, men langt de fleste dage er hun en variation af den grønne 'goblin', som inkluderer store øre-proteser, sort læbestift, multifarvet hår og tøj og grøn bodypaint på al synlig hud. Hun har fundet en stil, hvor hun med sine egne ord blander cyberpunk, fantasy, goth og nuttet japansk 'Harajuku'.

Hendes kæreste, 26-årige Nicolas, er vild med hendes markante stil, selvom han selv tager nogle helt andre valg, når han køber ind til sin garderobe.

Se også: Har aldrig følt sig menneskelig - nu lever han som hund

- Min kæreste har et meget klassisk og meget simpelt look. Han elsker den måde, jeg ser ud på, selvom vi er meget forskellige, fortæller Alice Caron til Barcroft.

- Det er så sjovt, for ingen forventer at se os sammen, slet ikke ude på gaden, fortsætter den farverige franske teenager.

Kæresten fortæller selv, at han i første omgang var lidt skræmt af Alice Carons ekstreme tøj og makeup, men der gik ikke lang tid, før han lærte at se gennem hendes overvældende look.

- Jeg tænkte, 'vi er fra to forskellige verdener', men gennem beskeder mellem os og når vi talte sammen lærte jeg at se, at vi ikke er så forskellige, fortæller Nicolas

Uforskammede folk på gaden

Allerede i skolen havde Alice Caron for vane at foretage nogle iøjnefaldende modevalg, og det betød desværre, at hun ofte blev mobbet.

- Jeg blev mobbet af de andre elever, folk råbte fornærmelser af mig og spyttede på mig og min skoletaske. Men selvom jeg er blevet mobbet i min fortid, har det aldrig stoppet mig i at være mig selv og have en fantasifuld stil, siger Alice Caron.

Hun oplever stadig en del negativitet, når hun går rundt på gaden i sin hjemby Lyon.

Menneskelig 'smølf': - Jeg er bare helt vild med farven

- Folk kan indimellem være meget uforskammede, siger Alice Caron, der dog heller ikke i dag lader sig påvirke til at ændre sit udseende.

- Det bedste ved at klæde mig på den her måde er, at jeg kan være lige hvem jeg vil. Mit ansigt er som en legeplads og jeg kan skabe lige det, jeg har lyst til. Mit look er forskelligt hver dag, fortæller hun videre.

Den 19-årige franskmand har åbnet sin egen webshop, hvor hun sælger forskelligt farverigt tilbehør. Desuden står hun i spidsen for, at andre med alternativ livsstil i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, hvor Lyon er hovedstaden, jævnligt mødes.

Hendes veninde Juliette er en af dem, som ofte deltager i arrangementerne.

- Alices look er meget farverigt, det er en eksplosion af farver. Hun er en alien i Lyon, det giver glæde i en grå verden, siger Juliette til Barcroft.