19-årige Amanda blev smidt af bussen: Hun var for 'letpåklædt'

Svenske Amanda Hansson blev smidt af bussen, fordi hun havde for 'lidt' tøj på

Fredag eftermiddag skulle 19-årige Amanda Hansson tage bussen i Malmø. Men hvad der så skete, kom helt bag på hende.

Da hun trådte ind i bussen, nægtede buschaufføren hende adgang. Ifølge Amanda fik hun at vide, hun var alt for letpåklædt.

Det skriver flere medier om, heriblandt Expressen, SVT Nyheter, Aftonbladet og lokalavisen Sydsvenskan.

Det var i en lignende bus, at episoden udfoldede sig. Foto: Skånetrafiken

Allerede fredag aften bragte lokalavisen Sydsvenskan historien.

Amanda Hansson fortalte, at hun var iklædt shorts og en top, fordi det var 27 grader.

Sexistisk lort

- Jeg var rasende, og jeg blev meget fornærmet.

- Buschaufføren mente, at jeg viste for meget 'hud', og derfor kunne jeg ikke komme med, siger hun til mediet.

Ifølge Amanda Hansson forklarede buschaufføren, at det var del af virksomhedens regelsæt, at hvis man viste for meget hud, så kunne man blive afvist.

Til Expressen fortæller Amanda Hansson blandt andet, at hun kom helt op i det røde felt, da buschaufføren nægtede hende adgang.

- Jeg spurgte ham, hvad det var for noget sexistisk lort, som han fyrede af.

- Jeg blev så vred og trist. Jeg havde bare lyst til at skrige, fortæller hun.

Passer ikke

19-årige Amanda Hansson valgte at skrive til Skånetrafikens Facebook-side, som står for den offentlige trafik i Skåne, fordi hun følte sig uretfærdigt behandlet.

Facebook-opslaget, som Amanda skrev, blev hurtigt delt på diverse sociale medier. I skrivende stund er det blevet delt over 750 gange, og det har fået over 1800 kommentarer.

Nobina, som er virksomheden, der ejer mange af busserne i Skåne, meddeler nu, at de har fundet frem til den pågældende buschauffør.

- Vi har identificeret buschaufføren, og han er blevet kaldt til samtale mandag. Han arbejder ikke i mellemtiden, siger direktøren hos Nobina, David Erixon, til Aftonbladet.

Han understreger også, at hverken Skånetrafiken eller Nobina har regler om tøjpolitik.

- Det handler om én medarbejder, som har handlet helt forkert. Det er i strid med vores værdier og retningslinjer. Vi vil nøje undersøge sagen.

- Vi vil også sige undskyld til Amanda, siger David Erixon.

Amanda Hansson er glad for undskyldning, og hun ser frem til, hvad der kommer til at ske med buschaufføren på mandag.

- Jeg håber, at deres samtale fører til noget fornuftigt.

Skånetrafiken har også undskyldt. Det fremgår af deres Facebook-siden.

Ekstra Bladet har prøvet at kontakte Amanda Hansson, men hun har ikke svaret på vores henvendelse.