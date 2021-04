19.000 fugle aflivet efter udbrud af fugleinfluenza

Der var strid vind fra vest, da 19.000 ænder og gæs torsdag skulle aflives på en økologisk andefarm i Vinderup, som ligger nord for Holstebro.

Fuglene var ramt af fugleinfluenza og måtte derfor lade livet.

- Det er en alvorlig og smitsom sygdom, og derfor gælder det om at få dem aflivet så hurtigt som muligt, fortæller Flemming Kure Marker, der er veterinærchef i Veterinærnord, til Ekstra Bladet.

- Det er selvfølgelig voldsomt for ejeren og for de dyr, det går ud over, og så er der hensynet til eksporten af fjerkræ og fjerkræprodukter, som også kan blive påvirket af det, siger han videre.

Det var Beredskabsstyrelsen og Fødevarestyrelsen som stod for aflivningen. Foto: René Schütze

Ville dø af sig selv

Flemming Kure Marker fortæller, at man formoder, at fuglene på farmen er blevet smittet af vilde fugle.

- Her er der tale om en økologisk andefarm, hvor ænderne går udenfor, så derfor er der en stor risiko for, at de kan blive smittet, siger han.

Selvom aflivning har store konsekvenser for ejeren af andefarmen og for dyrene, var der ingen vej uden om.

- En stor del af dem ville dø af sig selv. Der er også risikoen for, at de kan smitte til andre fjerkræfarme, fortæller veterinærchefen.

Hjemmeværnet havde spærret vejene op til den økologiske andefarm, og både Beredskabsstyrelsen og Fødevarestyrelsen var talrigt til stede.