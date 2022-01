Der er registreret 19.248 nye coronatilfælde det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut søndag.

De smittede er fundet på baggrund af 210.555 PCR-prøver, hvor man bliver podet i svælget for coronavirus.

Det betyder, at positivprocenten - andelen af smittede blandt de testede - er på 9,14 procent.

Lørdag tog smittetallet et dyk til 12.588, efter at det i dagene forinden var oppe over 25.000 smittede per dag.

Men søndag er tallet igen stigende. Man skal dog være varsom med at konkludere for meget på enkelte dages udsving, lyder det fra professor emeritus i infektionssygdomme Eskild Petersen.

Han har i stedet øjnene stift rettet mod næste uges smittetal, der ifølge professoren kommer til at blive afgørende.

- Vi har set, at smitten steg efter jule- og nytårsaften, hvor folk var sammen. Den kommende uge vil vi se, om smitten stiger yderligere på grund af genåbningen af skolerne, siger han.

Der er 126 nye coronarelaterede indlæggelser det seneste døgn. Det dækker både over patienter, der er indlagt med og på grund af covid-19.

Antallet af indlagte med corona falder samlet set med med syv personer til i alt 723 indlagte. Det er femte dag i træk, at antallet af coronaindlagte er for nedadgående.

Dermed står vi markant bedre i forhold til belastningen af sundhedsvæsenet end for et år siden, lyder det fra Eskild Petersen.

- Dengang havde vi næsten 1000 indlagte, men det tal er vi ikke i nærheden af nu takket været vaccinen, siger han.

Der er registreret yderligere 14 coronarelaterede dødsfald. Det er personer, der er afgået ved døden inden for en periode på 30 dage efter påvist smitte.

17. januar udløber de gældende restriktioner, og derfor bliver udviklingen i smittetallene den næste uge helt afgørende, vurderer Eskild Petersen.

- Smittetallene i næste uge bliver afgørende og vil vise os, om vi kan styre epidemien, selv om skolerne er genåbnet, siger han.

Det seneste døgn har yderligere 24.630 personer fået det tredje vaccinestik. Dermed er 3.119.243 personer revaccineret - det svarer til 53,1 procent af befolkningen.