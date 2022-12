190.000 skal forbi: Undgå det

Når duften af juleand hænger i luften i hele Danmark, så skal hundredtusindvis af danskere krydse Storebælt for at holde jul med deres kære.

Og det skaber naturligvis et hårdt pres på juletrafikken på Storebæltsbroen.

Derfor er Sund & Bælt klar med et par gode råd, hvis du vil undgå at sidde i kø, mens resten af familien spiser klejner i varmen. For det første handler det om at undgå at køre på de tidspunkter, der er mest pres på.

Især 23. december og 26. december.

Men du kan også forberede dig på turen, så du ikke skal sidde og fumle med kontanterne og skabe yderligere kødannelse.

- Det er en god idé at benytte automatisk betaling i de grønne Ekspresbaner, hvor du må køre 50 km/t.

- Derudover anbefaler vi altid at forberede sig bedst muligt inden turen ved at sørge for, at betalingskortet er opdateret, så man er sikker på, at ens bizz eller nummerpladebetaling virker, og der ikke opstår kø ved anlægget, siger Jens Kjær Nielsen.

Foto: Finn Frandsen

Pres på E20

Storebæltsbroen er dog ikke det eneste sted, der kommer pres på. Ifølge Vejdirektoratets prognose for trafikken i julen vil der vanen tro opstå problemer på E20. Både i østgående i i vestgående retning. Også E45 mellem Kolding og Aarhus er normalt udfordret i juledagene.

Særligt i tidsrummet lillejuleaftensdag anbefales det, at man undlader at starte bilen. Mens det største pres på vejene efter jul er mandag 26. december kl. 11-15.

Derudover er der en generel anbefaling om at holde godt øje med vejret. Sne og frost kan skabe endnu større udfordringer i trafikken.