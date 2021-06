195 nye coronatilfælde - laveste positivprocent i knap et år

Der er registreret yderligere 195 coronatilfælde i den seneste udgave af Statens Serum Instituts (SSI) daglige opgørelse.

De 195 tilfælde er fundet blandt 114.836 PCR-prøver. Dermed fortsætter andelen af PCR-prøver, der er positive for coronavirus, med at falde. Positivprocenten er opgjort til 0,17.

Der er ikke registreret en lavere andel af positive prøver på noget tidspunkt siden sidste sommer. Her skal man dog have et par forbehold in mente.

Blandt andet har SSI løbende ændret opgørelsesmetoder, ligesom at antallet af daglige test har varieret meget gennem epidemien.

Ifølge formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge Torben Mogensen er det en meget positiv udvikling, at vi ser så få smittede. Dog mener han, at vi skal være opmærksomme på den meget smitsomme Delta-variant og den nye Delta Plus, som for nylig er kommet til landet.

- Delta-varianten og muligvis også den nye Delta Plus er den sorte hest. Men jeg tror på, at vi kan holde den i skak, fordi vi vaccinerer så hurtigt, som vi gør for tiden.

- Men det bliver spændende at se de næste par dage, om fodboldkampene i Parken har betydet noget for smitten, da der har været smittede med Delta-varianten til stede, siger han.

Ud over vaccinerne er det nemlig den meget effektive smitteopsporing, som er med til at sikre Danmark fra en ny coronabølge, som man ellers kunne frygte efter sommerferie i udlandet, mener Torben Mogensen.

- Der kommer selvfølgelig virus hjem fra udlandet, men jeg er ret tryg ved, at vi nok skal kunne holde styr på det. Særligt fordi en stor del er blevet vaccineret, og vores smitteopsporing er så god, siger han.

Den daglige opdatering viser også et fortsat faldende antal indlagte med covid-19, der er den sygdom, man kan få, hvis man smittes med coronavirus.

Der er i den seneste opdatering 63 indlagte med covid-19. Det er to færre end fredagens opdatering. Af de indlagte er 17 på en intensivafdeling. 11 er i en respirator. Her er ingen ændring siden fredagens opdatering.

Opdateringen indeholder ikke nye dødsfald. 2531 er ifølge SSI's opgørelse døde med coronavirus i løbet af epidemien.

Den nyeste opdatering viser også, at der er foretaget 336.068 lyntest. Positive svar fra lyntest indgår ikke i smittetallene, da der er usikkerhed om resultatet.