1978 nye smittede med corona

Det seneste døgn er der registreret 1978 nye smittede med coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

De positive prøver er fundet blandt 114.365 PCR-test, hvilket er de prøver, hvor man podes i svælget.

Andelen af positive prøver svarer til, at 1,73 procent af det seneste døgns prøver har vist et positivt resultat for coronavirus.

Der er onsdag 264 coronapatienter indlagt på de danske hospitaler. Det er ni flere end tirsdag og fjerde dag i træk med et stigende antal indlagte.

Der er registreret et nyt coronarelateret dødsfald.