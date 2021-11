1981 nye tilfælde af coronavirus

Det seneste døgn har 1981 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Samtidig er antallet af indlagte coronapatienter fortsat med at stige.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

De 1981 nye smittetilfælde er fundet i 95.775 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Andelen af positive prøver svarer til, at 2,07 procent af det seneste døgns prøver har vist et positivt resultat for coronavirus.

På landets hospitaler er der tirsdag indlagt 255 patienter med corona. Det er syv flere end mandag og tredje dag i træk med flere indlagte.

Man skal tilbage til februar for at finde tilsvarende høje indlæggelsestal.

Det seneste døgn er der ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald. Det betyder, at det samlede antal døde under epidemien fortsat er 2716.