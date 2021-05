199,99: Nyt storby-hotspot nærmer sig grænsen

Over 100.000 indbyggere på Frederiksberg nærmer sig en nedlukning.

Det står klart, efter at kommunen nu er corona-hotspot nummer ét herhjemme.

Kommuner skal lukke ned for både skoler, butikker og en lang række andre aktiviteter, hvis den testjusterede incidens rammer 250.

Den testjusterede incidens på Frederiksberg er pr. dags dato klokken 14 199,99.

Da politikerne natten mellem mandag og tirsdag blev enige om yderligere genåbning, ændrede de ikke på grænsen, så Frederiksberg nærmer sig total mørklægning.

Tag det alvorligt

Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen kritiserede i går den rigide grænse. Han er samtidig byrådsmedlem på Frederiksberg.

- Reglen dur ikke i tætbefolkede områder. Det får tilfældighedens præg. Hvis der pludselig var høj smitte i Vor Frue Sogn midt inde i byen, så skal hele Strøget lukke ned, men der bor jo stort set ingen mennesker, så der skal ikke mange smittede til, sagde Jan E. Jørgensen til TV 2 Lorry.

Frederiksberg lukkede mandag Skolen ved Bülowsvej i 48 timer på grund af smitten.

Borgmester Simon Aggesen bønfalder på Facebook sine medborgere om at overholde restriktionerne.

'Vi har brug for at alle tager restriktionerne alvorligt, holder afstand og bliver testet. Det er helt afgørende for, at vi ikke skal til at lukke dele af byen ned', skriver han blandt andet.

TOP TI OVER KOMMUNER MED MEST SMITTE 19. maj 2021 Frederiksberg: 199,99 (testjusteret indidens) Ishøj: 187 Norddjurs: 182 Albertslund: 179 Brøndby: 172 København: 164 Rødovre: 160 Solrød: 156 Jammerbugt: 152 Fredensborg: 152 Kilde: SSI