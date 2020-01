20-årig ønskede inderligt at få børn: Så kom de væltende

Det unge par Hannah og Jake Merton fra staten Ohio i USA mødte hinanden på skolens bowling-hold i 2017, da de var henholdsvis 18 og 19 år gamle. Hannah, der er vokset op i en storfamilie med syv andre søskende, glædede sig til at få børn. Det samme gjorde Jake, der var vokset op sammen med en enkelt bror. Men det unge par fandt hurtigt ud af, at det ikke er så let at blive gravid.

- Vi forsøgte i et helt år, men der skete ingenting, fortæller Hannah til ABC News 5 Cleveland

Parret henvendte sig herefter til en fertilitets-ekspert, der udskrev et lægemiddel, så Hannah måske ville få lettere ved at blive gravid. Og i oktober måned sidste år fik de en fantastisk nyhed ved en ultralydsscanning.

I starten sagde lægen, at de ventede tvillinger, men så fik han øje på en mere, og en mere og en mere. Lægen afleverede herefter den endelige besked om at parret ventede femlinger.

artiklen fortsætter under billedet

Her ses ultralydsbilledet, hvor lægen kunne se, at Hannah ventede femlinger. (Foto: Privatfoto)

- Jeg tror, at jeg var lige ved at besvime, da jeg fik beskeden. Jakes smil gik helt op til ørerne. Vi fortalte vores forældre og nogle søskende om nyheden. Og alle fik nærmest et chok. Men de var også meget forventningsfulde og glade, fortæller Hannah i et opslag på Facebook, hvor hun også i går lagde et billede ud, hvor hun fremviser sin gravide mave 20 uger inde i graviditeten.

artiklen fortsætter under billedet

Jake Merton var også begejstret over, at han nu skal være far til fem børn. Parret ved i øvrigt allerede, at det bliver tre piger og to drenge.

- Det er en uvirkelig følelse. Jeg kan ikke sætte ord på det. Det er virkelig utroligt. fortæller Jake Merton.

Netop nu er parret super lykkelige, men de er også lidt skræmt over, at de nok ikke kommer til at sove så meget, når femlingerne kommer til verden og en helt ny dagligdag skal til at begynde i deres hjem i byen Barberton i Ohio.

- Jeg aner ikke, hvor mange tusinde bleer, vi kommer til at bruge, siger Hannah til ABC News 5 Cleveland og tilføjer, at parret også er ved at spare sammen til at købe en meget større bil.

artiklen fortsætter under billedet

Det stolte forældre par Jake og Hannah Merton skal snart være forældre til femlinger - der er en travl tid i vente. (Foto: Facebook/Hannah Merton)

Terminen er sat til den 16. juni. Men tvillingerne forventes allerede at komme tidligere til verden i slutningen af marts måned eller i begyndelsen af april måned.