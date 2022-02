20-årig snydt - og han er ikke alene

Victor Vorning fra Ans har netop sendt 6000 kroner fra opsparingen afsted. Det gør han, når han handler med såkaldte skins.

Skins er kosmetiske opgraderinger til våben i computerspillet Counter-Strike. Det er at betale penge for at skille sig ud med våben, der for eksempel har særlige farver eller mønstre.

Handlen er blot én i rækken, og planen er at sælge hurtigt igen - forhåbentlig med profit. For skins kan stige i værdi og være rigtig mange penge værd, skriver TV 2 ØSTJYLLAND.

Men som minutterne går, kommer frygten krybende.

- Så falder tiøren, siger Victor Vorning til TV 2 ØSTJYLLAND.

Det skin, han har betalt for, kommer aldrig. Han er blevet snydt, og det er sket flere gange.

Handlen er foregået i en facebookgruppe, hvor købere og sælgere kan komme i forbindelse med hinanden. Men den sælger, Victor Vorning har handlet med, er en falsk profil.

For Victor Vorning, der i dag er 20 år og lærervikar, har det fået både økonomiske og personlige konsekvenser.

- Jeg fik det virkelig skidt. Fysisk dårligt. Jeg havde slet ikke lyst til noget, min krop gad ikke noget. Jeg følte ikke, at der var noget, der kunne gøre det godt igen, siger Victor Vorning.

De 6000 kroner viste sig blot at være en begyndelse, og han har de seneste år samlet mistet omkring 20.000 kroner til svindlere, fortæller han.

Couter-Strike-ejeren, Valve, tilbyder ellers gennem tjenesten Stream, at spillere kan handle under ordnede forhold. Men da det også betyder, at valutaen forbliver i spillet, vælger mange at handle direkte med hinanden.

Her skifter skins og penge hænder ved hjælp af MobilePay, Paypal eller en bankoverførsel.

Fra 2019 til 2020 er antallet af anmeldelser om svindel med skins mere end fordoblet. Fra 107 til 252 anmeldelser, viser tal fra politiets Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk Kriminalitet.

Det udgør en relativt lille del af det samlede sagsantal, der er på mere end 10.000. Men politikommisær Mads Lodbjerg vurderer, at det langtfra er alle tilfælde, der ender i en anmeldelse.

- I forhold til hvor stort markedet vurderes at være, er anmeldelsestallet relativt lavt. Så der er et meget stort mørketal, og det er et område, der er i vækst, siger politikommisæren.

Han opfordrer til, at man anmelder svindlen uanset beløbets størrelse.