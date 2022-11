20 centimeter sne rammer morgentrafikken

Weekendens hvide vejr fortsætter mandag morgen, hvor sneen risikerer at påvirke mange bilister i myldretiden

20 centimeter sne flere steder i landet får konsekvenser for trafikken mandag morgen.

Det vurderer vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen, efter at der i løbet af natten er faldet sne i store dele af Jylland, over Samsø og til Sjælland.

- I går faldt sneen primært omkring Østersøen, på Bornholm og over Falster, men i nat har det sneet i hele Nordjylland, og det har bredt sig til det meste af Sjælland.

- I Storkøbenhavn kommer sneen først nu her tidligt på morgenen, og det betyder, at snerydningen på vejene falder sammen med morgentrafikken. Man skal være opmærksom på, at det kan være glat og måske tage hjemmefra i god tid, lyder rådet fra Trine Pedersen.

I weekenden var Bornholm dækket af sne. Her ses en vej mellem Svaneke og Østermarie. Foto: Ritzau Scanpix

Flere steder er der faldet omkring 20 centimeter sne i aften- og nattetimerne, og mandag morgen er temperaturerne fortsat under frysepunktet.

- Sønderjylland og Fyn har fået mere sporadiske byger, der ligger og driver rundt, men temperaturerne i hele landet er under frysepunktet, og luften er fugtig, så der kan sagtens ligge rim på vejene, som gør dem meget glatte, vurderer meteorologen.

Bliver ikke liggende

Allerede lørdag faldt der 10-15 centimeter sne på Bornholm.

Sneen er først begyndt at nærme sig København kort før klokken fem mandag morgen, og er man ikke en af dem, der jubler over et hvidt landskab, er der gode nyheder:

- Det drysser lidt her i København, men selvom temperaturerne lige nu er under frysepunktet, er det ikke sikkert, at der er ret meget sne, som bliver liggende, siger Trine Pedersen.

Årets første sne faldt også i Trekantsområdet. Foto: Anders Brohus

Allerede lørdag faldt der 10-15 centimeter sne på Bornholm, men i morgen vender vejret igen.

- Natten til tirsdag begynder det at blive mere mildt, så det er sidste dag med rigtige vintertemperaturer. Midt på ugen er vi oppe på fem til ti grader, regn og ikke mere nattefrost, siger Trine Pedersen.

DMI: Pas på de glatte veje