20 lig fundet efter flystyrt

Ifølge myndigheder har man nu fundet størstedelen af de omkomne passagerer, der var om bord på et fly, der styrtede ned i Nepal

Redningshold i Nepal har fundet 20 ud af de 22 personer, der var med på et lille passagerfly, som styrede ned i et isoleret området i den nordvestlige del af landet kun 15 minutter efter, det var lettet.

Det bekræfter talsmand for lufthavnen i Katmandu over for Reuters.

Artiklen fortsætter under billedet...

Terrænet, hvor flyet styrtede ned, gør det svært for redningsfolkene at komme til. Foto: Fishtail Air Pvt Ltd/Ritzau Scanpix

Vrag fundet

Flyet blev drevet af det privatejede Tara Air. Flyet styrtede ned i overskyet vejr, og vraget blev først opdaget mandag morgen af ​​Nepals hær, efter at have været savnet siden lørdag.

Der var fire indere, to tyskere og 16 nepalesere om bord på flyet.

Flyet var lettet fra lufthavnen i turistbyen Pokhara med kurs mod Jomsom, der er en populær turistdestination og mål for pilgrimsrejsende omkring 80 kilometer nordvest for Pokhara.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ambulancer med de omkomne fra flystyrtet kørte mod lighuset fra lufthavnen i Kathmandu mandag. Foto: Navesh Chitrakar/Ritzau Scanpix

Det vanskelige terræn og dårlige vejr har hæmmet eftersøgningen.

Et billede offentliggjort i nepalesiske medier viste uniformerede redningsarbejdere flytte et lig fra vraget og bruge reb til at trække det op på en båre og op ad en stejl, græsklædt højderyg.

- Der er meget tykke skyer i området, fortalte Netra Prasad Sharma, den ledende embedsmand i Mustang-distriktet, hvor styrtet fandt sted, til Reuters via telefon.

Luftulykker er ikke ualmindeligt i Nepal, der er hjemsted for otte af verdens 14 højeste bjerge, inklusive Everest, da vejret pludselig kan ændre sig og skabe farlige forhold.

Tara Air havde dets sidste fatale ulykke i 2016, da et fly med 23 personer om bord styrtede ind i en bjergside i Myagdi-distriktet.