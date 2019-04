20 millioner til heldig lottovinder

For anden gang i 2019 er der en heldig vinder, der løber med 20 millioner kroner i en lottogevinst.

Den heldige person har købt sin kupon i SuperBrugsen, Tårnby Torv 3, 2770 Kastrup, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Der er tale om en delt 1. plads, når det kommer til årets største gevinst. I uge 11 vandt en anden heldig dansker også 20 millioner kroner.

SuperBrugsen på Tårby Torv må siges at være lidt af en lykkens supermarked, da det er fjerde gang, at de har solgt en vinderkupon. Den seneste er dog den største gevinst, der er vundet i butikken.

Danske Spil oplyser, at yderligere to Lotto-spillere er blevet millionærer i weekenden, da de har vundet en million kroner via den såkaldte Millionærgaranti, der ramte spillere, der ikke havde nogen gevinster på deres kupon.

Den ene har købt sin kupon i Kvickly Åbyhøj, Haslevej 3-13, 8230 Åbyhøj, mens den anden har spillet via sit Plus abonnement.

Selvom vinderen af ugens førstepræmiepulje vandt årets største gevinst, er der et stykke vej op til de 10 største Lotto gevinster i historien.

10 største Lottogevinster i Danmarkshistorien

1. 38.564.007 kr. vundet i 2008 i uge 13 i Føtex, Lyngbyvej København

2. 33.240.799 kr. vundet i 2008 i uge 18 i Center Kiosken i Tranbjerg

3. 32.407.406 kr. vundet i 2009 i uge 23 i Ebeltoft

4. 30.231.054 kr. vundet i 2014 i uge 19 online i Silkeborg Kommune

5. 30.204.101 kr. vundet i 2013 i uge 17 i Daglig Brugsen i Asnæs

6. 28.769.009 kr. vundet i 2014 i uge 37 på Fyn

7. 27.425.349 kr. vundet i 2016 i uge 17 på Færøerne

8. 26.519.164 kr. vundet i 2012 i uge 18 online i Randers Kommune

9. 26.061.692 kr. vundet i 2013 i uge 9 i Kvickly i Århus

10. 26.061.692 kr. vundet i 2013 i uge 9 online i Favrskov kommune