20 personer røvet til julefest i svensk villa

Op mod 20 mennesker blev udsat for røveri lørdag morgen, da bevæbnede røvere slog til mod en julefest i den svenske by Vësterås

Maskerede mænd brød lørdag morgen ind i en villa i den svenske by Vësterås, hvor op mod 20 personer var samlet for at holde julefrokost.

De bevæbnede røvere var stukket af fra gerningsstedet, da politiet ankom, skriver flere svenske medier.

Højt udbytte

Ifølge svensk politi blev de deltagende ved festen tvunget til at udlevere deres værdier, før røverne forlod villaen.

- Det samlede udbytte har været højt, fordi så mange personer var til stede, siger pressemedarbejder hos svensk politi, Daniel Wikdahl.

Politiet modtog anmeldelsen om røveriet omkring klokken 5:30, og villaen er nu spærret af, mens røveriet efterforskes.

Ingen personer kom ifølge politiet til skade under røveriet.

Opdateres...