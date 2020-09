20 procent af amerikanske smittede stammer herfra

- Nu er vi alle her sammen i aften. Og vi er mennesker igen! Til helvede med det covid-lort!, råbte sangeren Steve Harwell for bandet Smash Mouth fra scenen.

Bandet optrådte en aften under en ti dage lang begivenhed for motorcykelentusiaster i byen Sturgis i den amerikanske delstat South Dakota.

Her deltog flere hundredetusinde mennesker fra nær og fjern i løbet af dagene fra 7. til 16. august. Men sangeren må nok æde sine ord i sig igen, for et studie har sporet et uhyggeligt stort antal coronasmittede til netop denne begivenhed.

Det skriver flere amerikanske medier.

Også kunstneren Saul optrådte til den årlige motorcykelfest. Foto: Amy Harris/Ritzau Scanpix

Har smittet 260.000 mennesker

Først blev en deltager konstateret smittet. Så to, så tre og pludselig var en deltager også død efter at være smittet med coronavirus.

Sådan fortsatte det i dagene efter festlighederne i Sturgis. Men det viser sig, at entusiasterne i Sturgis også har taget smitten med sig til store dele af landet.

Den årlige motorcykelbegivenhed anslås at være roden til 260.000 tilfælde af coronasmitte, viser studie. Foto: Michael Ciaglo/Ritzau Scanpix

Ved hjælp af anonymiseret mobildata har en gruppe forskere fra San Diego State University sporet amerikanernes bevægelse og spredningen af coronavirus.

I studiet anslår forskerne, at omkring 260.000 coronasmittede kan spores til begivenheden i Sturgis. Det udgør næsten 20 procent af det samlede antal smittede i USA den seneste måned.

Dermed kan det være verdens hidtil største superspreder-begivenhed.

Stor regning

I studiet har forskerne også opgjort, hvor store økonomiske konsekvenser, begivenheden har fået.

I konservative tal anslår de, at det i alt koster det offentlige sundhedssystem 12,2 milliarder dollars (knap 77 milliarder danske kroner, red.).

Det tal baserer forskerne på den statistiske beregning for udgifterne for coronasmittede i et andet studie.