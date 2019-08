20.000 borgeres oplysninger udleveret til Skattestyrelsen: Risikerer ekstraregning

De danske skattemyndigheder har for første gang fået oplysninger om handel med kryptovaluta på danske kryptobørser.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

I alt har myndighederne fået oplysninger om 20.000 danskere, som har handlet med kryptovaluta.

Skattestyrelsen har fået oplysningerne, efter at Skatterådet tidligere på året gav tilladelse til at indhente oplysninger hos tre danske kryptobørser.

Oplysningerne er blevet udleveret, så Skattestyrelsen kan få et overblik over omfanget af handelen og sikre, at borgerne betaler den korrekte skat af salg på kryptobørser, oplyser styrelsen.

Fradrag ved tab

Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om alle køb og salg af kryptovalutaer i perioden mellem 1. januar 2016 og 31. december 2018 inklusive oplysninger som navne, adresse, cpr-numre og eventuelt cvr-information.

- Det er første gang, vi får et indblik i, hvor mange der har købt og solgt kryptovaluta i Danmark. Vi har nu et solidt datagrundlag for at gå videre i vores arbejde, som handler om at sikre, at borgere og virksomheder betaler det rigtige i skat, hvis de har en gevinst og får fradrag, hvis de har lidt et tab. På den måde kan vi også give borgerne en endnu bedre vejledning, siger underdirektør Kim Tolstrup fra Skattestyrelsen i pressemeddelelsen.

I løbet af den kommende tid vil styrelsen gennemgå oplysningerne for at undersøge, om tab og indtægter er selvangivet korrekt. De første ændringer af skatten er allerede blevet sendt, og det tyder på, at folk ikke har været så gode til at få sendt oplysninger til Skattestyrelsen.

- Det er endnu for tidligt at sige, hvad vi finder, når vi kigger længere ind i materialet. Men vores indledende gennemgang viser, at borgerne ikke har været så opmærksomme på at få indberettet til os. Derfor er det vigtigt at sige, at det ikke er for sent. Man kan godt få genoptaget sin sag, hvis man har gode grunde til det. Så jeg vil gerne komme med en opfordring til, at man får kigget på, hvad man har selvangivet, hvis man har købt og solgt kryptovaluta de seneste år, siger Kim Tolstrup.

Er man i tvivl om reglerne for beskatning af køb og salg af kryptovaluta, kan man finde hjælp på Skattestyrelsens hjemmeside.